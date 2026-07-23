بخشدار ارم: پیشرفت روستا در چشیدن طعم همدلی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری ظهر پنجشنبه در جشنواره بانوان کارآفرین در روستای دهرود سفلی از توابع بخش ارم به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی با قدردانی از مدیر و کارکنان اداره بهزیستی شهرستان دشتستان و تیم CBR، از آنان به عنوان پل ارتباطی صادق میان مردم و بدنه حمایتی دولت یاد کرد.
بخشدار ارم خطاب به دهیار و اعضای شورای اسلامی دهرود سفلی گفت: ابتکار شما در برگزاری چنین رویدادی، نهتنها یک جشنواره غذا، که یک نمایشگاه بزرگ از همدلی و مراقبت اجتماعی بود.
«بهزیستی در کنار مردم»؛ نه یک شعار، که یک باور
بخشدار ارم با گره زدن فضای جشنواره با شعار محوری امسال، تأکید کرد: امروز در دهرود سفلی، شعار «بهزیستی در کنار مردم» را زندگی کردیم و چشیدیم. این یعنی سازمان بهزیستی در دل خانهها و روستاها حضور دارد و توسعه پایدار از همین جا، از پایینترین سطوح محلی و با مشارکت خود مردم آغاز میشود.
غذاهای بومی، شناسنامه هویت و موتور محرک گردشگری
بخشدار که پیش از سخنرانی، دقایقی را در میان میزهای غذا قدم زده و ضمن چشیدن طعمهای متنوع، با بانوان طباخ به گفتوگو نشسته بود، در ادامه سخنانش با تحسین کیفیت و تنوع غذایی جشنواره گفت: این غذاها فقط سیرکننده شکم نیستند؛ اینها بخشی از تاریخ، هویت و شناسنامه روستای دهرود سفلیاند. هر لقمه از این غذاها طعم خاطرات مادربزرگها و نسلهای گذشته را دارد.
وی در ادامه با نگاهی آیندهنگر و توسعهمحور، وعده حمایت از این میراث را داد و تصریح کرد: «بخشداری ارم مصمم است از این ظرفیت بکر برای معرفی دهرود سفلی به عنوان یک مقصد گردشگری محلی حمایت کند.
وی گفت: بانوان روستا بدانند که ما برای ثبت و برندسازی غذاهای شاخصشان، ایجاد اشتغال خانگی و رونق اقتصادی این مسیر در کنارشان خواهیم بود.
همدلیای که طعمش زیر زبان است
بخشدار ارم در پایان سخنان خود خطاب به اهالی، ضمن دعوت از نسل جوان برای پاسداشت و یادگیری این میراث غذایی، گفت: امروز اینجا جمع شدهایم تا ثابت کنیم که پیشرفت روستا، فقط در ساختن خیابان و جدول نیست؛ پیشرفت واقعی وقتی است که دلها کنار هم باشد و طعم همدلی را بچشیم.
وی گفت: امیدوارم دهرود سفلی با همین همت بلند و با حمایت دهیاری، شورا و همکاری نهادهایی چون بهزیستی، در آیندهای نزدیک به قطب گردشگری غذا در منطقه ارم و استان تبدیل شود.
در پایان این جشنواره، با همراهی مدیر بهزیستی شهرستان دشتستان و بخشدار ارم از برگزیدگان و بانوان فعال در حوزه طبخ غذاهای بومی با اهدای لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد.
این جشنواره با همت دهیاری و شورای اسلامی دهرود سفلی و با دستان پرمهر بانوان کارآفرین روستا به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی برگزار شد و مصداقی عینی برای شعار «بهزیستی در کنار مردم» بود.
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