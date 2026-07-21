وزیر صمت: ۴۰ درصد منابع ۷۰۰ همتی حمایت از تولید پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در همایش روز ملی صنعت و معدن، با قدردانی از حضور رئیس‌جمهور، صنعتگران، بازرگانان و فعالان اقتصادی، گفت: کشور در مقطعی قرار گرفته که می‌توان آن را «پیچ تاریخی» دانست و تصمیم‌هایی که امروز گرفته می‌شود، بر آینده و نسل‌های بعدی تأثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: اتفاقات روزهای گذشته، امید، پیروزی و اقتدار را برای کشور به همراه داشت و همه این رخدادها نشان می‌دهد که مسئولیت مدیران و تصمیم‌گیران در این مقطع سنگین‌تر از گذشته است و باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تری مسیر آینده را دنبال کنند.

وزیر صمت با اشاره به شرایط ویژه کشور، یاد و خاطره شهدای اخیر را گرامی داشت و اظهار کرد: اقتدار و عزت امروز ایران حاصل خودباوری و مسیری است که در سال‌های گذشته شکل گرفته و این خودباوری، به‌ویژه در حوزه صنعت و معدن، مسئولیتی بر دوش همه ما قرار داده است.

اتابک گفت: عظمت برخی شخصیت‌ها در زمان حیاتشان به‌طور کامل آشکار نمی‌شود و با گذشت زمان، آثار اندیشه و اقدامات آنان بیشتر نمایان می‌شود. امروز نیز ثمره آینده‌نگری و اعتمادی که در کشور ایجاد شد، در مقاومت و ایستادگی ایران در برابر قدرت‌هایی که تصور نمی‌کردند ایران با چنین اقتداری در برابر آنها بایستد، قابل مشاهده است.

وی با اشاره به مدیریت روزهای بحرانی اخیر افزود: در طول این مدت، رئیس‌جمهور به‌صورت مستمر در وزارت صمت حضور داشتند و هدایت و هماهنگی لازم را برای جلوگیری از ایجاد کمبود در بازار انجام می‌دادند و حتی در برخی روزها در چند استان مختلف حضور پیدا کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تشییع باشکوه شهدا نشان‌دهنده درک عمیق مردم از خدمات و زحمات آنان بود و آثار این ایثار و مقاومت نه‌تنها در تاریخ ایران، بلکه در تاریخ جهان ماندگار خواهد شد.

کشور صرفاً با یک جنگ نظامی مواجه نبود

اتابک با بیان اینکه کشور صرفاً با یک جنگ نظامی مواجه نبود، تصریح کرد: هدف دشمنان از حمله، از بین بردن امید، اراده، تجزیه و نابودی ایران بود، اما جمهوری اسلامی ایران توانست با اقتدار از کشور دفاع کند و جایگاه ایران در جهان نسبت به قبل از جنگ ارتقا یافته و امروز در موقعیتی بالاتر و باصلابت‌تر قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به مسائل اقتصادی و تولید گفت: در شرایط فعلی، هرچه تصمیمات اقتصادی سریع‌تر و دقیق‌تر اتخاذ شود، آثار مثبت آن بر عملکرد اقتصادی کشور و افزایش توان ملی بیشتر خواهد بود و در مقابل، هرگونه تصمیم نادرست در این شرایط می‌تواند خسارت‌های سنگین‌تری برای کشور به همراه داشته باشد.

وزیر صمت افزود: رئیس‌جمهور از ابتدای فعالیت دولت بر همدلی و وفاق تأکید داشتند و نتایج این رویکرد امروز قابل مشاهده است. اکنون همه دستگاه‌ها باید تولید را محور اصلی فعالیت‌های خود قرار دهند و نگاه بخشی را کنار بگذارند، زیرا تداوم تولید، اساس اقتدار اقتصادی کشور است.

اتابک اظهار کرد: همه موضوعات از جمله اشتغال و مسائل ارزی در سایه استمرار تولید معنا پیدا می‌کند و تحقق این هدف نیازمند وفاق و همراهی همه بخش‌های کشور است.

۴۰ درصد از بسته ۷۰۰ همتی پرداخت شد

وی با اشاره به بسته حمایتی دولت برای تولیدکنندگان گفت: در مصوبه دولت به‌صراحت تأکید شده است که منابع پیش‌بینی‌شده به میزان ۷۰۰ همت برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس آخرین آمار، حدود ۴۰ درصد این منابع پرداخت شده و روند اجرای این مصوبه با پیگیری‌های انجام‌شده ادامه دارد و امیدواریم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد تا واحدهای تولیدی، به‌ویژه از نظر سرمایه در گردش، با کمبود منابع مواجه نشوند.

اتابک تأکید کرد: امروز باید تولید را گلوگاه اقتدار کشور دانست؛ همان‌گونه که تنگه هرمز تنها یک آبراه نیست، بلکه نمادی از اقتدار ملی به‌شمار می‌رود، تداوم تولید نیز یکی از ارکان اقتدار کشور است و باید با همین نگاه از آن حمایت شود.

وی همچنین از مدیرانی که در جریان جنگ ۱۲ روزه و روزهای بحرانی پس از آن مسئولیت‌های خود را با جدیت انجام دادند، قدردانی کرد و گفت: این مدیران با وجود همه دشواری‌ها، آسایش خود را کنار گذاشتند تا دستورات رئیس‌جمهور در حوزه تأمین نیازهای جامعه و تولید به‌درستی اجرا شود.

وزیر صمت در ادامه از کارآفرینان، کارگران، متخصصان و همه فعالان بخش تولید تشکر کرد و افزود: تلاش این افراد موجب شد مردم در این دوره با کمترین مشکل مواجه شوند و رضایت عمومی حفظ شود.

اتابک در پایان با بیان اینکه آیندگان عملکرد مسئولان را در روزهای سخت قضاوت خواهند کرد، گفت: آنچه در این مقطع تاریخی اهمیت دارد، نحوه مدیریت شرایط دشوار است. رئیس‌جمهور در تمام این مدت بدون ادعا در کنار تولیدکنندگان و مدیران حضور داشتند و همواره پذیرای فعالان اقتصادی بودند.

وی در پایان بار دیگر خواستار قرار گرفتن تولید به‌عنوان جریان اصلی کشور شد و ضمن تبریک روز ملی صنعت و معدن به برگزیدگان این حوزه، ابراز امیدواری کرد که صنعت و معدن ایران با اقتدار بیشتر مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد.