  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۳۲

«ایرانِ قوی»، میراث ماندگار رهبری مجاهد و آینده‌نگر است

«ایرانِ قوی»، میراث ماندگار رهبری مجاهد و آینده‌نگر است

وزیر صمت گفت: ایران امروز حاصل مجاهدت، آینده‌نگری، اعتماد به جوانان و اتکای راهبردی به توان داخلی است؛ مسیری که با قدرت و صلابت ادامه پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سیدمحمد اتابک» عصر امروز در آیین نکوداشت «رهبر شهید»، ضمن قدردانی از حضور مسئولان، نمایندگان مجلس، مدیران دستگاه‌های نظارتی، فعالان اقتصادی، صنعتگران و مدیران بخش‌های مختلف کشور در این مراسم، اظهار کرد: این آئین، صرفا یک گردهمایی رسمی نیست، بلکه برگ مهمی در حافظه تاریخی ملت ایران و فرصتی برای بازخوانی ابعاد شخصیتی و تمدنی رهبری است که ایران را در یکی از پیچیده‌ترین ادوار تاریخی، مقتدرانه هدایت کرد.

وی با اشاره به تقارن این مراسم با سالروز شهادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) افزود: ملت ایران همواره پیوندی عمیق میان هویت دینی، تمدنی و انقلابی خود برقرار کرده و در چنین بزنگاه‌هایی، بیش از هر زمان دیگری عظمت راه و آرمان‌های خود را بازشناسی می‌کند.

وزیر صمت با تاکید بر اینکه عظمت شخصیت سید شهیدان انقلاب اسلامی، به مرور زمان بیش از گذشته آشکار خواهد شد، بیان کرد: آنچه ملت ایران تجربه کرده، صرفا فقدان یک رهبر سیاسی نیست؛ بلکه فقدان شخصیتی است که طی ۳۷ سال، کشور را از سخت‌ترین بحران‌ها، فشارها و تهدیدهای داخلی و خارجی عبور داد و عزت، اقتدار و استقلال امروز ایران را بنیان نهاد.

وی با مرور شرایط کشور در آغاز دوران رهبری در سال ۱۳۶۸ تاکید کرد: ایران در آن مقطع، هنوز درگیر پیامدهای جنگ تحمیلی، تخریب زیرساخت‌ها، فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های گسترده بین‌المللی بود. دشمنان ملت ایران نیز آشکارا اعلام می‌کردند که جمهوری اسلامی نباید به قدرتی اثرگذار در منطقه و جهان تبدیل شود.

اتابک ادامه داد: تحریم‌های گسترده، فشارهای سیاسی، محدودسازی دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته و ایجاد بحران‌های مستمر، بخشی از پروژه مهار ایران بود؛ اما رهبر شهید با شناخت عمیق از تاریخ، تمدن و ظرفیت‌های ملت ایران، افقی را ترسیم کردند که بسیاری حتی توان تصور آن را نداشتند.

وی تصریح کرد: ایشان به استعداد نسل جوان و توان داخلی کشور ایمان داشتند و باور داشتند که ایران می‌تواند بار دیگر به جایگاه شایسته تمدنی خود در جهان بازگردد؛ باوری که امروز آثار آن را در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی، فناورانه و دفاعی مشاهده می‌کنیم.

وزیر صمت با اشاره به پیشرفت‌های صنعتی کشور طی دهه‌های اخیر یادآور شد: ایران به‌تدریج از یک مصرف‌کننده فناوری، به کشوری دارای توان طراحی، ساخت و توسعه فناوری تبدیل شد. امروز صنایع فولاد، مس، سیمان، صنایع معدنی، انرژی و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور، بخش مهمی از زنجیره فناوری و تولید ملی را شکل داده‌اند؛ مسیری که بدون نگاه تحول‌گرایانه و اعتماد به متخصصان داخلی امکان‌پذیر نبود.

وی افزود: رهبر شهید همواره حمایت از تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و تقویت توان داخلی را به‌عنوان محور اصلی پیشرفت کشور مطرح و تولید را صرفاً یک موضوع اقتصادی نمی‌دانستند، بلکه آن را مساله‌ای مرتبط با عزت ملی، اقتدار و استقلال ایران تعریف ‌می‌کردند.

اتابک صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: جوهره ماموریت وزارت صمت در مفهوم «تولید» خلاصه می‌شود؛ مفهومی که زنجیره‌ای از صنعت، معدن، صادرات، فناوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی را دربر می‌گیرد و پایه شکل‌گیری قدرت درونی کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نگاه راهبردی سید شهیدان انقلاب اسلامی به مقوله اقتدار ملی اظهار کرد: در منظومه فکری ایشان، اقتصاد، صنعت، فناوری و توان دفاعی اجزای جداگانه نبودند، بلکه مجموعه‌ای هماهنگ برای ساخت ایران قوی به شمار می‌رفتند. به همین دلیل، هم‌زمان با پیشرفت صنعتی، مسیر تقویت صنایع دفاعی و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته نظامی نیز با قدرت دنبال شد.

وزیر صمت اضافه کرد: دشمنان ایران طی سال‌های گذشته تلاش کردند با تحریم، فشار و محدودسازی فناوری، مسیر پیشرفت کشور را متوقف کنند؛ اما اراده ملت ایران و توان فرزندان این سرزمین، تمامی این پروژه‌ها را ناکام گذاشت.

وی با اشاره به رشادت نیروهای مسلح و فرماندهان شهید کشور تاکید کرد: صنایع دفاعی ایران امروز به سطحی از توانمندی رسیده‌اند که حتی قدرت‌های بزرگ و ارتش‌های فناوری‌محور جهان نیز در برابر اراده و توان فرزندان ایران اسلامی ناکام مانده‌اند.

اتابک با گرامیداشت یاد شهدای فرمانده، دانشمندان و مدافعان عزت ایران افزود: ملت ایران هرگز نام و راه شهیدان خود را فراموش نخواهد کرد و خون پاک آنان، پشتوانه استمرار مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور خواهد بود.

وی با تاکید بر تداوم مسیر پیشرفت کشور تحت رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، سومین رهبر انقلاب اسلامی، بیان کرد: ملت ایران اطمینان دارد که پرچم عزت و اقتدار این کشور بر زمین نخواهد ماند و خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت نیز در کنار ملت ایران، با آرمان «ایران قوی» و در مسیر ترسیم‌شده توسط رهبر شهید، با تمام توان به حرکت خود ادامه خواهد داد.

وزیر صمت در ادامه تصریح کرد: فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت با تجدید پیمان با شهیدان این سرزمین، از کودکان شهید تا فرماندهان و دانشمندان شهید، عهد می‌بندند که برای بازسازی، نوسازی و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ، همه ظرفیت، توان و اراده خود را برای سربلندی ایران اسلامی به میدان آورند.

وی همچنین گفت: آینده ایران، آینده‌ای روشن، مقتدر و مبتنی بر توان ملی خواهد بود و ملت ایران با اتکا به ایمان، دانش، تولید و وحدت ملی، این مسیر پرافتخار را با قدرت ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6827147

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها