به گزارش خبرگزاری مهر، «سیدمحمد اتابک» عصر امروز در آیین نکوداشت «رهبر شهید»، ضمن قدردانی از حضور مسئولان، نمایندگان مجلس، مدیران دستگاههای نظارتی، فعالان اقتصادی، صنعتگران و مدیران بخشهای مختلف کشور در این مراسم، اظهار کرد: این آئین، صرفا یک گردهمایی رسمی نیست، بلکه برگ مهمی در حافظه تاریخی ملت ایران و فرصتی برای بازخوانی ابعاد شخصیتی و تمدنی رهبری است که ایران را در یکی از پیچیدهترین ادوار تاریخی، مقتدرانه هدایت کرد.
وی با اشاره به تقارن این مراسم با سالروز شهادت حضرت علیبنموسیالرضا(ع) افزود: ملت ایران همواره پیوندی عمیق میان هویت دینی، تمدنی و انقلابی خود برقرار کرده و در چنین بزنگاههایی، بیش از هر زمان دیگری عظمت راه و آرمانهای خود را بازشناسی میکند.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه عظمت شخصیت سید شهیدان انقلاب اسلامی، به مرور زمان بیش از گذشته آشکار خواهد شد، بیان کرد: آنچه ملت ایران تجربه کرده، صرفا فقدان یک رهبر سیاسی نیست؛ بلکه فقدان شخصیتی است که طی ۳۷ سال، کشور را از سختترین بحرانها، فشارها و تهدیدهای داخلی و خارجی عبور داد و عزت، اقتدار و استقلال امروز ایران را بنیان نهاد.
وی با مرور شرایط کشور در آغاز دوران رهبری در سال ۱۳۶۸ تاکید کرد: ایران در آن مقطع، هنوز درگیر پیامدهای جنگ تحمیلی، تخریب زیرساختها، فشارهای اقتصادی و محدودیتهای گسترده بینالمللی بود. دشمنان ملت ایران نیز آشکارا اعلام میکردند که جمهوری اسلامی نباید به قدرتی اثرگذار در منطقه و جهان تبدیل شود.
اتابک ادامه داد: تحریمهای گسترده، فشارهای سیاسی، محدودسازی دسترسی ایران به فناوریهای پیشرفته و ایجاد بحرانهای مستمر، بخشی از پروژه مهار ایران بود؛ اما رهبر شهید با شناخت عمیق از تاریخ، تمدن و ظرفیتهای ملت ایران، افقی را ترسیم کردند که بسیاری حتی توان تصور آن را نداشتند.
وی تصریح کرد: ایشان به استعداد نسل جوان و توان داخلی کشور ایمان داشتند و باور داشتند که ایران میتواند بار دیگر به جایگاه شایسته تمدنی خود در جهان بازگردد؛ باوری که امروز آثار آن را در حوزههای مختلف صنعتی، معدنی، فناورانه و دفاعی مشاهده میکنیم.
وزیر صمت با اشاره به پیشرفتهای صنعتی کشور طی دهههای اخیر یادآور شد: ایران بهتدریج از یک مصرفکننده فناوری، به کشوری دارای توان طراحی، ساخت و توسعه فناوری تبدیل شد. امروز صنایع فولاد، مس، سیمان، صنایع معدنی، انرژی و شرکتهای دانشبنیان کشور، بخش مهمی از زنجیره فناوری و تولید ملی را شکل دادهاند؛ مسیری که بدون نگاه تحولگرایانه و اعتماد به متخصصان داخلی امکانپذیر نبود.
وی افزود: رهبر شهید همواره حمایت از تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و تقویت توان داخلی را بهعنوان محور اصلی پیشرفت کشور مطرح و تولید را صرفاً یک موضوع اقتصادی نمیدانستند، بلکه آن را مسالهای مرتبط با عزت ملی، اقتدار و استقلال ایران تعریف میکردند.
اتابک صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: جوهره ماموریت وزارت صمت در مفهوم «تولید» خلاصه میشود؛ مفهومی که زنجیرهای از صنعت، معدن، صادرات، فناوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی را دربر میگیرد و پایه شکلگیری قدرت درونی کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به نگاه راهبردی سید شهیدان انقلاب اسلامی به مقوله اقتدار ملی اظهار کرد: در منظومه فکری ایشان، اقتصاد، صنعت، فناوری و توان دفاعی اجزای جداگانه نبودند، بلکه مجموعهای هماهنگ برای ساخت ایران قوی به شمار میرفتند. به همین دلیل، همزمان با پیشرفت صنعتی، مسیر تقویت صنایع دفاعی و دستیابی به فناوریهای پیشرفته نظامی نیز با قدرت دنبال شد.
وزیر صمت اضافه کرد: دشمنان ایران طی سالهای گذشته تلاش کردند با تحریم، فشار و محدودسازی فناوری، مسیر پیشرفت کشور را متوقف کنند؛ اما اراده ملت ایران و توان فرزندان این سرزمین، تمامی این پروژهها را ناکام گذاشت.
وی با اشاره به رشادت نیروهای مسلح و فرماندهان شهید کشور تاکید کرد: صنایع دفاعی ایران امروز به سطحی از توانمندی رسیدهاند که حتی قدرتهای بزرگ و ارتشهای فناوریمحور جهان نیز در برابر اراده و توان فرزندان ایران اسلامی ناکام ماندهاند.
اتابک با گرامیداشت یاد شهدای فرمانده، دانشمندان و مدافعان عزت ایران افزود: ملت ایران هرگز نام و راه شهیدان خود را فراموش نخواهد کرد و خون پاک آنان، پشتوانه استمرار مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور خواهد بود.
وی با تاکید بر تداوم مسیر پیشرفت کشور تحت رهبری حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، سومین رهبر انقلاب اسلامی، بیان کرد: ملت ایران اطمینان دارد که پرچم عزت و اقتدار این کشور بر زمین نخواهد ماند و خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت نیز در کنار ملت ایران، با آرمان «ایران قوی» و در مسیر ترسیمشده توسط رهبر شهید، با تمام توان به حرکت خود ادامه خواهد داد.
وزیر صمت در ادامه تصریح کرد: فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت با تجدید پیمان با شهیدان این سرزمین، از کودکان شهید تا فرماندهان و دانشمندان شهید، عهد میبندند که برای بازسازی، نوسازی و جبران خسارتهای ناشی از جنگ، همه ظرفیت، توان و اراده خود را برای سربلندی ایران اسلامی به میدان آورند.
وی همچنین گفت: آینده ایران، آیندهای روشن، مقتدر و مبتنی بر توان ملی خواهد بود و ملت ایران با اتکا به ایمان، دانش، تولید و وحدت ملی، این مسیر پرافتخار را با قدرت ادامه خواهد داد.
