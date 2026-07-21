بازنگری طرح مدیریت پارک ملی لار در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان تهران، حسن عباس‌ نژاد، در جریان بازدید روز گذشته ۲۶ تیرماه، از پارک ملی لار که با همراهی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران انجام شد، اظهار کرد: در این بازدید، وضعیت حفاظتی منطقه، معضلات و چالش‌ های موجود و همچنین مسائل و نیازهای محیط‌ بانان به صورت میدانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت پارک ملی لار به عنوان یکی از مهم‌ ترین زیستگاه‌ های طبیعی کشور افزود: حفاظت مؤثر از این منطقه مستلزم برنامه‌ ریزی دقیق، تقویت زیرساخت‌ های حفاظتی و توجه ویژه به ظرفیت‌ ها و محدودیت‌ های اکولوژیکی آن است.

عباس‌ نژاد ادامه داد: مدیریت گردشگری در پارک ملی لار و بازنگری طرح مدیریت این منطقه با هدف ایجاد توازن میان حفاظت از منابع طبیعی، صیانت از تنوع زیستی و بهره‌ برداری مسئولانه از ظرفیت‌ های گردشگری، در دستور کار اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌ های مدیریتی مبتنی بر اصول علمی و بهره‌ گیری از نظرات کارشناسان و محیط‌ بانان، نقش مهمی در ارتقای حفاظت از پارک ملی لار و حفظ ارزش‌ های طبیعی این منطقه خواهد داشت.