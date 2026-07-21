  1. استانها
  2. همدان
۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

خرید تضمینی گندم در همدان از مرز ۱۹۳ هزار تن گذشت

خرید تضمینی گندم در همدان از مرز ۱۹۳ هزار تن گذشت

همدان- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی همدان از تحویل بیش از ۱۹۳ هزار تن گندم از کشاورزان استان به مراکز خرید تضمینی با ارزشی افزون بر ۹۵ هزار میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین خوانساری اظهار کرد: تاکنون ۱۹۳ هزار و ۵۴۱ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است که ارزش ریالی آن به ۹۵ هزار و ۲۴۶ میلیارد ریال می‌رسد.

وی با اشاره به تفکیک میزان خرید در شهرستان‌های استان افزود: شهرستان اسدآباد با خرید ۴۰ هزار و ۲۴۳ تن در صدر قرار دارد و پس از آن شهرستان‌های نهاوند با ۳۴ هزار و ۴۱۱ تن، کبودراهنگ با ۲۷ هزار و ۹۶۴ تن، رزن با ۲۷ هزار و ۵۱۶ تن، همدان با ۱۵ هزار و ۲۲۵ تن، فامنین با ۱۱ هزار و ۴۳۲ تن، بهار با ۱۱ هزار و ۲۰۴ تن، قروه‌درگزین با ۱۱ هزار و ۶۴ تن، ملایر با ۹ هزار و ۶ تن و تویسرکان با ۵ هزار و ۴۷۷ تن، بیشترین میزان گندم خریداری‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان در خصوص نحوه توزیع خرید در مراکز مختلف بیان کرد: از مجموع گندم تحویلی ۹۴ هزار و ۳۷۲ تن معادل ۴۹ درصد از سوی مراکز بخش خصوصی، ۹۰ هزار و ۲۰۲ تن معادل ۴۶ درصد از سوی مراکز مباشر تعاون روستایی، ۶ هزار و ۶۸۹ تن معادل ۴ درصد از سوی مراکز دولتی و ۲ هزار و ۲۷۸ تن معادل یک درصد از سوی کارخانجات آرد استان خریداری و ذخیره‌سازی شده است.

وی در پایان با تاکید بر اهتمام این اداره‌کل در حفظ کیفیت و سلامت محصول ذخیره‌شده، ادامه داد: با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و سایر دستگاه‌های اجرایی، نظارت مستمر بر فرآیند تحویل و کنترل کیفیت گندم با هدف تامین امنیت غذایی پایدار با جدیت ادامه دارد.

کد مطلب 6894778

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها