خرید تضمینی گندم در همدان از مرز ۱۹۳ هزار تن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین خوانساری اظهار کرد: تاکنون ۱۹۳ هزار و ۵۴۱ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است که ارزش ریالی آن به ۹۵ هزار و ۲۴۶ میلیارد ریال می‌رسد.

وی با اشاره به تفکیک میزان خرید در شهرستان‌های استان افزود: شهرستان اسدآباد با خرید ۴۰ هزار و ۲۴۳ تن در صدر قرار دارد و پس از آن شهرستان‌های نهاوند با ۳۴ هزار و ۴۱۱ تن، کبودراهنگ با ۲۷ هزار و ۹۶۴ تن، رزن با ۲۷ هزار و ۵۱۶ تن، همدان با ۱۵ هزار و ۲۲۵ تن، فامنین با ۱۱ هزار و ۴۳۲ تن، بهار با ۱۱ هزار و ۲۰۴ تن، قروه‌درگزین با ۱۱ هزار و ۶۴ تن، ملایر با ۹ هزار و ۶ تن و تویسرکان با ۵ هزار و ۴۷۷ تن، بیشترین میزان گندم خریداری‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان در خصوص نحوه توزیع خرید در مراکز مختلف بیان کرد: از مجموع گندم تحویلی ۹۴ هزار و ۳۷۲ تن معادل ۴۹ درصد از سوی مراکز بخش خصوصی، ۹۰ هزار و ۲۰۲ تن معادل ۴۶ درصد از سوی مراکز مباشر تعاون روستایی، ۶ هزار و ۶۸۹ تن معادل ۴ درصد از سوی مراکز دولتی و ۲ هزار و ۲۷۸ تن معادل یک درصد از سوی کارخانجات آرد استان خریداری و ذخیره‌سازی شده است.

وی در پایان با تاکید بر اهتمام این اداره‌کل در حفظ کیفیت و سلامت محصول ذخیره‌شده، ادامه داد: با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و سایر دستگاه‌های اجرایی، نظارت مستمر بر فرآیند تحویل و کنترل کیفیت گندم با هدف تامین امنیت غذایی پایدار با جدیت ادامه دارد.