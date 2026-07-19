خرید ۷۵۰۰۰ تن گندم از کشاورزان اردبیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری، در بازدید از مراکز خرید گندم شهرستان اردبیل اظهار کرد: خرید تضمینی گندم در ۸ مرکز این شهرستان آغاز شده است و تمهیدات لازم برای خرید محصول کشاورزان در مراکز تعیینشده اندیشیده شده است دستگاههای مسئول باید با هماهنگی کامل، زمینه تحویل آسان و بدون دغدغه گندم را فراهم کنند.
وی همچنین گفت: با توجه به پیشبینی تولید حدود ۹۰,۰۰۰ تن گندم در شهرستان اردبیل، انتظار میرود امسال نزدیک به ۷۵,۰۰۰ تن از این محصول راهبردی از کشاورزان خریداری شود اردبیل یکی از قطبهای مهم تولید گندم در کشور محسوب میشود.
فرماندار اردبیل افزود: رعایت دقیق ضوابط خرید، تسریع در فرایند تحویل محصول و پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران ضروری است و رفع دغدغههای کشاورزان و حمایت عملی از تولیدکنندگان، از اولویتهای اصلی دستگاههای اجرایی در اجرای طرح خرید تضمینی گندم میباشد.
قلندری در پایان تأکید کرد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی و خدماترسان، سوخت مورد نیاز کمباینها و ناوگان حملونقل گندم تأمین شده است و زمینه لازم برای تسهیل فرایند برداشت، حمل و تحویل گندم به مراکز خرید فراهم گردیده تا کشاورزان بدون دغدغه محصول خود را تحویل دهند
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