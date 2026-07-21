به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسین احدی عالی از آغاز پرداخت مطالبات گندمکاران استان خبر داد و اظهار کرد: همزمان با ادامه روند خرید تضمینی گندم، پرداخت مطالبات کشاورزان نیز آغاز شده است.
وی افزود: تاکنون ۲۴۷ هزار و ۶۸۵ تن گندم از کشاورزان استان به صورت تضمینی خریداری شده که ارزش آن بالغ بر ۱۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان است. از این میزان، تاکنون ۱۶۶ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مابقی نیز پس از تأمین و تخصیص اعتبارات، در اسرع وقت به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با قدردانی از تلاش گندمکاران استان، گفت: روند خرید تضمینی در مراکز خرید استان همچنان ادامه دارد و تمهیدات لازم برای تحویل سریع محصول و پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان اندیشیده شده است.
احدی عالی با اشاره به شرایط مطلوب تولید در سال زراعی جاری بیان کرد: به دلیل بارندگیهای مناسب، مدیریت صحیح مزارع و تلاش بهرهبرداران، پیشبینی میشود امسال بیش از ۵۵۰ هزار تن گندم در استان تولید شود که از این میزان، بیش از ۴۰۰ هزار تن به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با همکاری دستگاههای ذیربط، تمام توان خود را برای تسریع در خرید محصول، پرداخت مطالبات و حمایت از گندمکاران به کار گرفته است تا کشاورزان با انگیزه بیشتری در مسیر تحقق امنیت غذایی کشور گام بردارند.
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