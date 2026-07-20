خرید تضمینی گندم در مازندران به ۸۰ هزار تن نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری پیش از ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ادامه برداشت گندم در مناطق کوهستانی استان اظهار کرد: همزمان با تداوم برداشت، مراکز خرید تضمینی نیز فعال هستند و تاکنون نزدیک به ۸۰ هزار تن گندم از کشاورزان مازندرانی خریداری شده است.

جعفری ارزش گندم خریداری‌شده را بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: روند پرداخت مطالبات گندم‌کاران نیز همزمان با خرید محصول به صورت مرحله‌ای در حال انجام است.

وی ادامه داد: تاکنون ۷ هزار و ۸۹۴ میلیارد ریال، معادل حدود ۲۰ درصد از ارزش کل گندم خریداری‌شده، از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب کشاورزان واریز شده و پرداخت باقی‌مانده مطالبات نیز پس از تأمین و تخصیص اعتبارات انجام خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به وضعیت پرداخت‌ها تصریح کرد: کشاورزانی که تا ۲۰ خردادماه گندم خود را تحویل مراکز خرید داده‌اند، تاکنون ۵۷ درصد مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و برای گندم‌کارانی که از ۲۱ تا ۲۵ خرداد محصول خود را تحویل داده‌اند نیز ۳۸ درصد مطالبات پرداخت شده است.

جعفری همچنین از پیگیری‌های مسئولان ملی و استانی برای تسریع در پرداخت مطالبات قدردانی کرد و گفت: مراکز خرید تضمینی تا پایان فصل برداشت آماده تحویل محصول کشاورزان هستند و فرآیند خرید، حمل، ذخیره‌سازی و پیگیری پرداخت مطالبات با همکاری دستگاه‌های مرتبط ادامه خواهد داشت.