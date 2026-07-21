واریز ۵۰ همت به حساب گندمکاران در روزهای آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آنجفی عصر سه‌شنبه در آیین افتتاح بیست و سومین نمایشگاه تخصصی ادوات، ماشین‌آلات و صنایع وابسته کشاورزی در همدان، ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان این حوزه در خط مقدم تأمین امنیت غذایی، اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های اقتصادی، ناترازی‌های انرژی و محدودیت منابع آبی، سال جاری از نظر میزان تولید محصولات زراعی یکی از سال‌های طلایی بخش کشاورزی بوده و در تقریباً تمامی محصولات شاهد افزایش عملکرد بوده‌ایم.

وی با تاکید بر اهمیت راهبردی گندم در امنیت غذایی کشور، از پیگیری مستمر دولت برای پرداخت سریع و به‌موقع مطالبات کشاورزان خبر داد و افزود: در روزهای گذشته واریزی‌های مطلوبی به حساب گندمکاران انجام شده است و ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در روزهای پیش رو به حساب این تولیدکنندگان واریز خواهد شد.

معاون زراعت وزیر جهادکشاورزی در ادامه با تشریح سیاست‌های حمایتی دولت، از تحولی بنیادین در نظام یارانه‌ای بخش کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: امسال برای نخستین بار بر اساس تکالیف قانون برنامه، جهت‌گیری یارانه‌های این بخش از مسیر واردکنندگان کالا به سمت تولیدکنندگان واقعی تغییر کرده است.

وی ادامه داد: این اقدام به معنای آن است که با آزاد شدن قیمت نهاده‌های کشاورزی یارانه متعلق به این بخش مستقیماً به حساب کشاورز واریز می‌شود که گامی راهبردی برای رونق اقتصاد کشاورزی و افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی محسوب می‌شود.

آنجفی در بخش دیگری از سخنان خود، استان همدان را قطب و مرجع تولید سیب‌زمینی کشور دانست و مشارکت تشکل‌ها و فعالان صنفی این استان را در تنظیم بازار این کالای اساسی، بسیار تعیین‌کننده خواند و در ادامه تاکید کرد: با اجرای صحیح الگوی کشت و اعمال سیاست‌های صادراتی هوشمندانه، امسال از بروز نوسانات قیمتی و کمبود سبزی و صیفی در کشور جلوگیری شد و موفق شدیم بدون ایجاد شوک اقتصادی همزمان منافع کشاورز را حفظ کرده و بازار را مدیریت کنیم.

وی هدف از برگزاری بیست و سومین نمایشگاه تخصصی کشاورزی همدان را توسعه مکانیزاسیون و بهره‌گیری از دانش روز در مزارع برشمرد و ادامه داد: امیدواریم این رویداد بسترساز رونق بیش از پیش فعالیت‌های زراعی و پایداری تولید در کشور باشد.