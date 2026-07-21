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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

قوانین جدید شرکت‌های لیزینگ اعلام شد

قوانین جدید شرکت‌های لیزینگ اعلام شد

بانک مرکزی با هدف به‌روزرسانی فعالیت‌های مالی، دستورالعمل جدیدی را برای شرکت‌های لیزینگ تصویب کرد که شامل تغییراتی در نحوه تأمین مالی، سرمایه مورد نیاز و نحوه نظارت بر این شرکت‌هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی بانک مرکزی در راستای تطبیق فعالیت شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) با نیازهای روز بازار و قانون جدید بانک مرکزی، قوانین جدیدی را ابلاغ کرد.

این تغییرات که از این پس مبنای فعالیت شرکت‌های لیزینگ خواهد بود، بر چند محور اصلی متمرکز است:

۱. افزایش توان مالی شرکت‌ها:

  • سرمایه اولیه: حداقل سرمایه برای تأسیس شرکت‌های لیزینگ «سهامی خاص» به ۱۵۰ میلیارد تومان و برای شرکت‌های «سهامی عام» به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
  • انتشار اوراق: شرکت‌ها مجاز شدند تا ۳ برابر سرمایه ثبتی خود، اوراق بهادار منتشر کنند.
  • وام‌دهی: سقف پرداخت تسهیلات به هر مشتری تا ۱۰ درصد از سرمایه شرکت افزایش پیدا کرد.

۲. باز شدن دست شرکت‌ها برای خدمات جدید:

  • شرکت‌های لیزینگ از این پس می‌توانند در قراردادهای «فروش و اجاره مجدد» و همچنین «اجاره عملیاتی» وارد شوند که دست آن‌ها را برای تأمین مالی بازتر می‌گذارد.

۳. نظارت سخت‌گیرانه‌تر:

  • انتقال سهام سهامداران اصلی بدون اجازه بانک مرکزی ممنوع شد.
  • شرایط دقیق‌تری نیز برای انحلال شرکت‌های لیزینگ تعیین شده است.

این مقررات با هدف نظارت دقیق‌تر بر بازار لیزینگ و در عین حال، تسهیل دسترسی شرکت‌ها به ابزارهای تأمین مالی نوین تدوین شده و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

کد مطلب 6894970
علی فروزانفر

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