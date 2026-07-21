به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی بانک مرکزی در راستای تطبیق فعالیت شرکتهای لیزینگ (واسپاری) با نیازهای روز بازار و قانون جدید بانک مرکزی، قوانین جدیدی را ابلاغ کرد.
این تغییرات که از این پس مبنای فعالیت شرکتهای لیزینگ خواهد بود، بر چند محور اصلی متمرکز است:
۱. افزایش توان مالی شرکتها:
- سرمایه اولیه: حداقل سرمایه برای تأسیس شرکتهای لیزینگ «سهامی خاص» به ۱۵۰ میلیارد تومان و برای شرکتهای «سهامی عام» به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
- انتشار اوراق: شرکتها مجاز شدند تا ۳ برابر سرمایه ثبتی خود، اوراق بهادار منتشر کنند.
- وامدهی: سقف پرداخت تسهیلات به هر مشتری تا ۱۰ درصد از سرمایه شرکت افزایش پیدا کرد.
۲. باز شدن دست شرکتها برای خدمات جدید:
- شرکتهای لیزینگ از این پس میتوانند در قراردادهای «فروش و اجاره مجدد» و همچنین «اجاره عملیاتی» وارد شوند که دست آنها را برای تأمین مالی بازتر میگذارد.
۳. نظارت سختگیرانهتر:
- انتقال سهام سهامداران اصلی بدون اجازه بانک مرکزی ممنوع شد.
- شرایط دقیقتری نیز برای انحلال شرکتهای لیزینگ تعیین شده است.
این مقررات با هدف نظارت دقیقتر بر بازار لیزینگ و در عین حال، تسهیل دسترسی شرکتها به ابزارهای تأمین مالی نوین تدوین شده و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
نظر شما