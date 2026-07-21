به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم‌آرا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، به همراه جمعی از مسئولان این اداره‌کل و رئیس انجمن موسیقی استان، روز ۳۰ تیرماه با حضور در منزل استاد «مجتبی امیری‌نژاد»، از این هنرمند پیشکسوت عرصه موسیقی عیادت کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در این دیدار با قدردانی از بیش از نیم‌قرن فعالیت هنری استاد امیری‌نژاد، اظهار داشت: تکریم مفاخر و پیشکسوتان فرهنگ و هنر، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ هویت فرهنگی و انتقال تجربه‌های ارزشمند آنان به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

وی افزود: استاد «مجتبی امیری‌نژاد» از سرمایه‌های ارزشمند موسیقی مقامی و بومی لرستان هستند و نقش مؤثری در حفظ، ترویج و معرفی فرهنگ غنی این دیار ایفا کرده‌اند که این خدمات همواره شایسته قدردانی و تکریم است.

این دیدار در راستای برنامه‌های اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برای پاسداشت مفاخر و هنرمندان پیشکسوت استان برگزار شد.