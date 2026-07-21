صلح و سازش در ۱۹ پرونده شورای حل اختلاف الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، کارکنان شعبه هشتم شورای حل اختلاف شهرستان الیگودرز با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و استفاده از سازوکار میانجیگری، موفق به ایجاد صلح و سازش در ۱۹ پرونده با موضوعات مختلف حقوقی و کیفری شدند.
این پروندهها با رضایت کامل طرفین و از طریق میانجیگری به نتیجه رسید و بدون نیاز به ادامه روند رسیدگی قضایی مختومه شد.
حل اختلاف در پروندههای متنوع حقوقی و کیفری
پروندههای مختومهشده در این شعبه طیف گستردهای از دعاوی را شامل میشود که از جمله آنها میتوان به مطالبه وجه، الزام به ایفای تعهد، مطالبه سهمالشرکه، مطالبه اجرتالمثل، خیانت در امانت، ابطال سند، الزام به تنظیم سند، اعتراض به تصمیمات واحد ثبت، رفع ممانعت از حق، رفع تصرف عدوانی، تغییر کاربری، ضرب و جرح عمدی و غیرعمدی، ایراد صدمه بدنی، توهین، تهدید، تخریب و همچنین برخی پروندههای مرتبط با طلاق اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، یکی از مهمترین پروندههای مختومهشده، مربوط به مطالبه وجه به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان بود که با جلب رضایت طرفین و از طریق سازش به پایان رسید.
میانجیگری؛ راهکاری برای کاهش ورودی پروندهها
این موفقیت در راستای سیاستهای قوه قضائیه مبنی بر توسعه فرهنگ صلح و سازش، استفاده از ظرفیت میانجیگری و کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی حاصل شده است.
کارکنان شعبه هشتم شورای حل اختلاف الیگودرز با رویکردی صلحمحور تلاش کردهاند ضمن حل اختلافات در چارچوب قانون، زمینه افزایش رضایتمندی مراجعان، کاهش تنشهای اجتماعی و تقویت همبستگی میان شهروندان را فراهم کنند.
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