دمای هوا در ایلام تا پایان هفته پایدار است

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار داشت: تا پایان هفته جاری، تغییرات چندانی از نظر دمایی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و وضعیت دمایی استان تقریباً در محدوده نرمال تا یک درجه بیشتر از نرمال خواهد بود و این شرایط، تداوم هوای گرم را در استان نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه حداکثر دما برای نواحی گرمسیری استان در محدوده ۴۷ تا ۴۹ درجه و در نواحی سردسیری استان در محدوده ۳۷ تا ۳۸ درجه در نوسان خواهد بود، افزود: با توجه به تداوم دمای نسبتاً بالا در روزهای پایانی هفته، شهروندان باید همچنان تمهیدات لازم برای مقابله با گرمای هوا را در نظر داشته باشند.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به وضعیت وزش باد در روزهای پایانی هفته، تصریح کرد: در نوار مرزی و نوار جنوبی استان تا پایان هفته، در برخی ساعات افزایش سرعت باد را خواهیم داشت و این وزش باد ممکن است در برخی نقاط باعث بروز گرد و غبار محلی و کاهش کیفیت هوا شود و برای افراد دارای بیماری‌های تنفسی مشکلساز باشد.

احمدی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم هوای گرم و احتمال وزش باد، توصیه می‌شود شهروندان در ساعات اوج گرما از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و مصرف مایعات کافی را در برنامه روزانه خود قرار دهند و کشاورزان نیز تمهیدات لازم را برای مدیریت مزارع خود در این شرایط جوی در نظر داشته باشند.