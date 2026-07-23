رمان «فرامو...» به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین اثر داستانی علی فروتن با عنوان «فرامو...»، توسط انتشارات نادآفرین منتشر و روانه بازار کتاب ایران شد. این رمان که در تلفیقی از دو ژانر معمایی و فلسفی نگاشته شده است، تجربه‌ای متفاوت از مواجهه با خود و جهان را برای خواننده رقم می‌زند.

داستان رمان حول محور زندگی پیرمردی متمول می‌چرخد که در پی وقوع رخدادی غیرمنتظره، با چالشی بنیادین روبرو می‌شود؛ چالشی که تمام باورهای پیشین او را نسبت به خود، دیگران و معنای زندگی زیر سوال می‌برد. روایت داستان با آشنایی این شخصیت با یک روانکاو پیش می‌رود؛ پیوندی که نه تنها مسیر حل مسئله‌ی پیرمرد، بلکه سرنوشت و جهان‌بینی هر دو شخصیت را دستخوش تغییرات بزرگی می‌کند.

«فراموشی» در لایه‌های مختلف خود، با نگاهی دقیق به مفاهیمی همچون هویت فردی، تنهایی و پیچیدگی‌های روابط انسانی می‌پردازد و سعی دارد مخاطب را با پرسش‌هایی عمیق درباره ارزش‌های زیسته و معنای واقعی هستی روبه‌رو کند.

علی فروتن که پیش از این فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های فرهنگی و ادبی داشته، با این اثر، گام نخست خود را در دنیای نویسندگی برداشته است. این اثر هم‌اکنون از طریق انتشارات نادآفرین در دسترس علاقه‌مندان به ادبیات داستانی قرار گرفته است.