به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «شکلات تلخ» تازهترین اثر نرجس شکوریانفرد، نویسنده مجموعه کتابهای «از کدام سو»، توسط انتشارات عهد مانا منتشر شد. این اثر در ۲۴۸ صفحه، روایتی اجتماعی و روانشناختی را با محوریت رؤیای مهاجرت و مواجهه انسان با واقعیتهای پنهان زندگی مدرن روایت میکند.
داستان «شکلات تلخ» زندگی جوانی را دنبال میکند که با تصویری آرمانی از آینده، راهی غرب میشود؛ اما در ادامه، با تنهایی، بحران هویت، فشارهای روحی و فاصله عمیق میان رویا و واقعیت روبهرو میشود. نویسنده در این رمان تلاش کرده است با نگاهی واقعگرایانه، بخشی از دغدغهها و چالشهای نسل جوان در مواجهه با مسئله مهاجرت و سبک زندگی غربی را به تصویر بکشد.
فضاسازی داستان، لحن احساسی و پرداخت تدریجی شخصیتها، از ویژگیهای شاخص این اثر به شمار میرود. «شکلات تلخ» در کنار روایت داستانی خود، به مفاهیمی چون امید، سرخوردگی، تعلق، تنهایی و جستوجوی معنا نیز میپردازد و مخاطب را با لایههای مختلف تجربه زیستن در جهانی پر از تناقض مواجه میکند.
