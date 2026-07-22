حسینی: هیچ نگرانی بابت تامین کالاهای اساسی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس‌الدین حسینی در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی با رئیس گمرک کشور، گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف نظارتی خود با رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران نشستی داشتند که در این نشست آخرین وضعیت صادرات، واردات و ترانزیت کشور و میزان تأمین کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در ۵ ماه گذشته، یعنی پس از اسفند ماه، گمرک یکی از بخش‌های فعال در خط مقدم تجارت و امنیت کشور بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه عملیات اجرایی سه رویه مهم واردات، صادرات و ترانزیت منوط به کار مداوم و منظم گمرک است، بیان کرد: در ماه‌های اخیر بازدیدهای متعددی از گمرکات و جلسات متعددی با رئیس کل و معاونین برای نظارت بر انجام بهینه این رویه‌ها صورت گرفته است.

حسینی با استناد به گزارش رئیس کل گمرک، اعلام کرد که به رغم فشارهای دشمن برای توقف تجارت خارجی، بازیگران حوزه تجارت به کار خود ادامه داده‌اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین نیازهای کشور، گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته، عملکرد در تأمین کالاهای اساسی و دارو بسیار خوب بوده است و با در نظر گرفتن اینکه سال آبی خوبی را پشت سر گذاشتیم، کاهش واردات کالاهای اساسی با توجه به افزایش میزان تولید گندم و ذخیره‌سازی‌هایی که خوب صورت گرفته، جای هیچ نگرانی ندارد و نیاز کشور تأمین شده است.

حسینی همچنین با اشاره به محاصره‌ اخیر دشمن که منجر به توقف فعالیت در برخی گمرکات شده است، اظهار کرد: تلاش می‌شود این وضعیت از مسیرهای دیگر جبران شود.

وی در پایان تأکید کرد: به همان میزان که برای تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و دارو اهتمام می‌ شود، بایستی برای برطرف کردن کاستی‌های نسبی در تأمین مواد اولیه کالاهای واسطه و ماشین‌آلات نیز تلاش صورت بگیرد.