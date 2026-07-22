بقای هنر انقلاب در گرو تعامل با نسل جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد هادی شفیعی صبح امروز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه دوره تابستانه میدان هنر با تبیین استراتژیهای این نهاد اظهار کرد: ما در حوزه هنری خوزستان برنامهریزیهای خود را در دو سطح راهبردی و وظیفهای انجام میدهیم. تمرکز اصلی ما در سطح وظیفهای بر موضوع حیاتی هنرمندان نوجوان متمرکز است زیرا بقای زنجیره هنر انقلاب در گرو تکامل مستمر و تعامل با نسل جدید جامعه است.
وی با اشاره به تغییر رویکردها افزود: با بازطراحی برنامهها در قالب پروژه باشگاه امید به دنبال گذار از مدلهای آموزشی صرف کارگاهی به یک رویکرد باشگاهی هستیم بهگونهای که نوجوانان علاوه بر آموزش در فرآیند تولید نیز مشارکت داشته باشند و محیطی فراهم شود که خلاقیت آنها آسیب نبیند.
رئیس حوزه هنری خوزستان تصریح کرد: اگر تنها با هنرمندان صاحبتجربه کار کنیم اگرچه رونق کوتاهمدت خواهیم داشت اما در آینده با ریزش شدید مواجه خواهیم شد. هدف ما این است که مربیان علاوه بر تخصص آموزشی توان تشخیص استعداد را داشته باشند تا نوجوان بر اساس توانمندیهای واقعی خود در مسیر درست قرار گیرد.
در ادامه این نشست علی رضازاده مسئول باشگاه امید حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان با تشریح سازوکار اجرایی این مرکز گفت: ما از طریق همکاری با مدارس جشنوارههای آموزش و پرورش و توصیههای مربیان پرورشی به دنبال شناسایی استعدادهای درخشان هستیم تا این ستارگان در آینده هنرمندان جوان استان باشند.
وی افزود: مشاهده آثار تولید شده توسط نوجوانان نشاندهنده آن است که ما با نخبگان هنری روبرو هستیم که نیازمند حمایت ویژه خانوادهها هستند. حضور فعال نوجوانان باشگاه امید در مراسم تشییع پیکر امام شهید به عنوان عکاس و داستاننویس نشان میدهد که هنر نوجوان هنر میدان و روایتگری است.
مسئول باشگاه امید با اشاره به اینکه هنر با رشتههای دیگر متفاوت است خاطرنشان کرد: خلاقیت و تلاش مکمل استعداد است و از خانوادهها تقاضا داریم با تشویق فرزندان خود این مسیر را هموار کنند؛ ضمن اینکه برنامههای باشگاه امید متناسب با تقویم تحصیلی طراحی شده تا تعارض آموزشی ایجاد نشود.
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