کارگاه پیشگیری از مصرف مواد مخدر در  گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر،رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان گناوه صبح چهارشنبه در این کارگاه با اشاره به عوارض جسمی، روانی و اجتماعی مصرف مواد مخدر، بر ضرورت آگاهی‌بخشی و پیشگیری از گرایش به این معضل اجتماعی تأکید کرد.

سرگرد فاطمیان گفت: هرگونه تغییر رفتار ناگهانی در نوجوانان و جوانان باید از سوی خانواده‌ها و اطرافیان جدی گرفته شود و در صورت مشاهده علائم مشکوک، برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز مشاوره و درمانی مراجعه کنند.

مسئول فرهنگی و روابط عمومی دانشگاه پیام نور گناوه در حاشیه این کارگاه اظهار کرد: هدف از برگزاری این برنامه، افزایش آگاهی عمومی نسبت به آسیب‌ها و پیامدهای ناشی از مصرف مواد مخدر و ارتقای سلامت اجتماعی است.

ضرغام خرمی افزود: این کارگاه با همکاری دایره پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان گناوه برگزار شد و در آن مباحث آموزشی و پیشگیرانه در زمینه مقابله با اعتیاد ارائه شد.

در این کارگاه آموزشی، انواع مواد مخدر، شیوه‌های شناسایی آن‌ها، راه‌های پیشگیری از اعتیاد و پیامدهای مصرف مواد برای دانشجویان تشریح شد.