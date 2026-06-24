به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدمهدی جعفری با توجه به افزایش کشفیات انواع موادروان گردان و گل در استان و به مناسبت هفته جهانی مبارزه با موادمخدر با تأکید بر نقش خانوادهها، رسانهها و نظام آموزشی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد به مصرف موادمخدر گفت: افزایش آگاهی نوجوانان نسبت به پیامدهای مصرف مواد روانگردان و گل، از مهمترین راهکارهای کاهش گرایش به رفتارهای پرخطر است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با اشاره به اهمیت توجه به سلامت نسل نوجوان اظهار کرد: پیشگیری از آسیبهای ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان، نیازمند مشارکت اجتماعی و توسعه آموزشهای مستمر در سطح خانواده و جامعه است.
اصلاح باورهای نادرست درباره مواد روانگردان
جعفری افزود: یکی از چالشهای موجود، شکلگیری برخی باورهای نادرست درباره کمخطر بودن بعضی مواد از جمله گل و قرصهای روانگردان است؛ در حالیکه مصرف این مواد در سنین نوجوانی میتواند پیامدهای منفی در حوزه تحصیل، روابط اجتماعی، سلامت روان و کیفیت تصمیمگیری به همراه داشته باشد.از سوی دیگر، در مورد قرصهای روانگردان، نگرانی مهمتر ناشناخته بودن ترکیبات و میزان اثر آنهاست. مصرفکننده همیشه از محتوا، قدرت و پیامدهای احتمالی مادهای که استفاده میکند آگاهی ندارد.
وی گفت: اما پیشگیری تنها با هشدار و ترساندن حاصل نمیشود. نوجوانان بیش از هر چیز به آموزش درست، مهارت «نه گفتن»، احساس امنیت در خانواده و امکان گفتوگوی بدون قضاوت نیاز دارند.
ئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر ادامه داد: خانوادهها اولین پناهگاه نوجوانان است که باید با ایجاد فضای گفتوگو ، شنیدن مشکلات و دغدغههای فرزندان و افزایش آگاهی ، نقش فعالی در پیشگیری ایفا کنند؛ چرا که ارتباط سالم خانوادگی یکی از مهمترین عوامل محافظتکننده در برابر رفتارهای پرخطر محسوب میشود.
رسانهها؛ شریک اجتماعی در پیشگیری
جعفری با اشاره به نقش مهم رسانهها در فرهنگسازی در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان بیان کرد: اطلاعرسانی مسئولانه ، ارائه آموزشهای عمومی و تولید محتوای آگاهیبخش میتواند به اصلاح نگرشها و ارتقای سواد اجتماعی در میان نوجوانان و خانوادهها کمک کند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر تصریح کرد: مقابله با آسیبهای اجتماعی تنها با اقدامات پلیسی محقق نمیشود و نیازمند همکاری خانوادهها، مدارس، مراکز آموزشی، نهادهای فرهنگی و رسانهها است.
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