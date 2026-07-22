توصیه الزیدی در دیدار با ترامپ درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، علی الزیدی نخست وزیر عراق گفت که در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به او توصیه کرده است که به ایران حمله نکند چرا که مذاکرات مهم‌تر است.

الزیدی در مصاحبه با مجله آتلانتیک گفت: عراق باید محل تلاقی و نه میدان خصومت میان واشنگتن و تهران باشد. روابط عراق با آمریکا باید از بعد نظامی به شراکت اقتصادی تغییر کند. این اقتصاد است که پیوندهای میان ملت ها را ایجاد می کند، نه حضور نظامی.

وی گفت: هیچ راه دیگری به جز تحویل سلاح و انحصار آن در دست دولت وجود ندارد.

نخست وزیر عراق بیان کرد که مخالف این است که عراق یک کشور ناکارآمد باشد و دولت او در راستای مبارزه با فساد و تقویت حاکمیت حکومت گام بر می دارد.

الزیدی افزود: توسعه اقتصادی و تامین فرصت‌های شغلی راه حقیقی ثبات است چرا که شهروندانی که آینده داشته باشند، به جنگ یا قومیت گرایی روی نخواهند آورد.

نخست وزیر عراق گفت که درخصوص تاسیس شراکت سرمایه گذاری به مدت ۳۰ سال میان عراق و آمریکا مبتنی بر سرمایه گذاری و فناوری به جای حضور نظامی رایزنی کرده است.

او ادامه داد: جنگ اخیر و بستن تنگه هرمز خسارت‌های بسیاری به اقتصاد عراق وارد کرده است.

الزیدی از سرمایه گذاران خواست به عراق به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری امیدبخش نگاه کنند.

او تاکید کرد که آماده پذیرفتن تبعات پروژه اصلاحات خود است.