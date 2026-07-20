رایزنی نخست وزیر عراق با سفیر ایران در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، علی الزیدی نخست وزیر عراق از محمدکاظم آل صادق سفیر ایران در بغداد استقبال کرد.
در این دیدار توسعه روابط دوجانبه میان دو کشور و راههای تقویت همکاری مشترک در زمینههای مختلف در راستای خدمت به منافع متقابل برای دو ملت دوست و تحکیم امنیت منطقه و ثبات آن مورد بررسی قرار گرفت.
دو طرف همچنین درباره آمادگیهای جاری برای سفر رسمی الزیدی به تهران در پایان هفته جاری و پروندههای مورد بررسی در این سفر با هدف فعالسازی همکاری دو جانبه و توسعه افقهای همکاری و هماهنگی میان دو کشور در مسائل دارای اهمیت مشترک رایزنی کردند.
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