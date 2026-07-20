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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۲

رایزنی نخست وزیر عراق با سفیر ایران در بغداد

رایزنی نخست وزیر عراق با سفیر ایران در بغداد

نخست وزیر عراق و سفیر ایران در بغداد دیدار و درباره توسعه روابط دوجانبه میان دو کشور و راه‌های تقویت همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، علی الزیدی نخست وزیر عراق از محمدکاظم آل صادق سفیر ایران در بغداد استقبال کرد.

در این دیدار توسعه روابط دوجانبه میان دو کشور و راه‌های تقویت همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف در راستای خدمت به منافع متقابل برای دو ملت دوست و تحکیم امنیت منطقه و ثبات آن مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف همچنین درباره آمادگی‌های جاری برای سفر رسمی الزیدی به تهران در پایان هفته جاری و پرونده‌های مورد بررسی در این سفر با هدف فعال‌سازی همکاری دو جانبه و توسعه افق‌های همکاری و هماهنگی میان دو کشور در مسائل دارای اهمیت مشترک رایزنی کردند.

کد مطلب 6894004

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