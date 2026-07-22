مصرف برق کولر گازی را با این چند ترفند به حداقل برسانید

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرنا نوشت: کولر گازی زمانی بیشترین بازده را دارد که تمام اجزای آن در شرایط استاندارد کار کنند. هر عاملی که باعث شود کمپرسور مدت بیشتری روشن بماند یا انتقال گرما به‌خوبی انجام نشود، مصرف برق را افزایش می‌دهد. طبق توصیه وزارت نیرو و بسیاری از تولیدکنندگان معتبر، تجهیزات تهویه مطبوع، تنظیم صحیح دما، تمیز نگه داشتن فیلترها، سرویس دوره‌ای کندانسور و جلوگیری از هدررفت هوای خنک، مهم‌ترین راهکارهای کاهش مصرف برق کولرهای گازی هستند. در واقع بسیاری از افراد تصور می‌کنند تنها راه خنک‌تر شدن خانه، پایین آوردن دمای کولر است، در حالی که این کار معمولا فقط باعث افزایش فشار به کمپرسور و بالا رفتن مصرف برق می‌شود.

همه دکمه‌های ریموت کنترل برای استفاده روزانه نیستند

بسیاری از قابلیت‌های ریموت کنترل کولر گازی به‌درستی شناخته نشده‌اند. در نتیجه کاربران ناخواسته از تنظیماتی استفاده می‌کنند که مصرف برق را افزایش می‌دهد.

دما را روی ۲۴ تا ۲۶ درجه قفل کنید

کارشناسان انرژی توصیه می‌کنند بهترین دمای آسایش در تابستان بین ۲۴ تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد است. وقتی دما روی ۱۸ یا ۲۰ درجه تنظیم می‌شود، کمپرسور مدت بسیار بیشتری کار می‌کند تا به دمای موردنظر برسد. این موضوع علاوه بر افزایش مصرف برق، عمر کمپرسور را نیز کاهش می‌دهد. از طرف دیگر اختلاف زیاد دمای داخل و بیرون ساختمان می‌تواند هنگام ورود و خروج افراد، شوک دمایی ایجاد کند و احساس ناخوشایندی به وجود آورد.

با حالت ECO هوشمندانه‌تر خنک شوید

در بسیاری از کولرهای گازی جدید، گزینه ECO یا حالت اقتصادی وجود دارد. در این حالت، دستگاه با مدیریت عملکرد کمپرسور و فن، کمترین میزان انرژی لازم را برای حفظ دمای مطلوب مصرف می‌کند. شاید سرعت خنک شدن در چند دقیقه نخست کمی کمتر باشد اما در استفاده طولانی‌مدت، کاهش قابل توجهی در مصرف برق ایجاد می‌شود.این حالت به‌ویژه هنگام شب یا زمانی که افراد مدت طولانی در خانه حضور دارند، بسیار کاربردی است.

حالت DRY فقط مخصوص روزهای شرجی است

یکی از اشتباهات رایج، استفاده دائمی از حالت DRY است. این گزینه در اصل برای کاهش رطوبت هوا و نه خنک کردن شدید محیط طراحی شده است. در شهرهای مرطوب، DRY با کاهش رطوبت باعث می‌شود بدن احساس خنکی بیشتری داشته باشد، حتی اگر دمای هوا تغییر زیادی نکند. اما در مناطق خشک استفاده طولانی از این حالت نه‌تنها سودی ندارد، بلکه ممکن است هوای محیط را بیش از حد خشک کند.

دکمه TURBO فقط در شرایط ضروری

حالت TURBO یا Powerful باعث می‌شود کمپرسور و فن با حداکثر توان کار کنند. این قابلیت برای زمانی طراحی شده که اتاق بسیار گرم است و نیاز به خنک شدن سریع دارد. اما استفاده مداوم از آن، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف برق، هم هزینه انرژی را افزایش می‌دهد و هم فشار زیادی به قطعات دستگاه وارد می‌کند. پس بهتر است پس از خنک شدن محیط، دستگاه دوباره روی حالت عادی یا ECO قرار گیرد.

جراحی ساده فیلتر خاکی بدون نیاز به تعمیرکار

یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش بازده کولر گازی، کثیف شدن فیلترهای پنل داخلی است. با گذشت زمان گردوغبار روی این فیلترها جمع می‌شود و جریان هوا را محدود می‌کند. در نتیجه دستگاه برای رساندن همان مقدار هوای خنک، انرژی بیشتری مصرف می‌کند. خبر خوب این است که تمیز کردن این فیلترها بسیار ساده است و اغلب افراد می‌توانند آن را بدون کمک تعمیرکار انجام دهند.

مرحله اول: در پنل را باز کنید

در بیشتر مدل‌های اسپلیت، کافی است از دو شیار کناری یا قسمت زیرین پنل، درِ جلویی را به‌آرامی بالا بیاورید. بهتر است هنگام انجام این کار دستگاه خاموش و از برق جدا شده باشد.

مرحله دوم: فیلترها را آرام خارج کنید

دو توری پلاستیکی معمولا در قسمت جلوی اواپراتور قرار دارند. این فیلترها را بدون فشار زیاد و به‌آرامی بیرون بکشید تا دچار شکستگی نشوند. اگر مدت زیادی از آخرین شست‌وشو گذشته باشد، احتمالاً حجم زیادی گردوغبار روی آن‌ها مشاهده خواهید کرد.

مرحله سوم: فقط با آب بشویید

بهترین روش شست‌وشوی فیلترها استفاده از آب جاری با فشار ملایم است. کارشناسان توصیه می‌کنند از برس زبر یا فرچه‌های سخت استفاده نشود، زیرا ممکن است شبکه ظریف فیلتر آسیب ببیند. در صورت چرب بودن فیلتر می‌توان از مقدار کمی شوینده ملایم استفاده کرد و سپس آن را کاملا آبکشی کرد.

مرحله چهارم: صبر کنید تا کاملا خشک شود

فیلتر نباید در حالت خیس داخل دستگاه نصب شود. ابتدا اجازه دهید در سایه کاملا خشک شود و سپس آن را در جای خود قرار دهید. انجام این کار هر دو تا چهار هفته یک‌بار، به‌ویژه در فصل تابستان، باعث افزایش راندمان دستگاه و کاهش مصرف برق می‌شود.

کندانسور قلب سیستم سرمایشی را فراموش نکنید

بخش بیرونی کولر گازی که معمولا روی پشت‌بام، بالکن یا نمای ساختمان نصب شده، کندانسور نام دارد. وظیفه این بخش دفع گرمای جذب‌شده از داخل ساختمان است. اگر پره‌های کندانسور با گردوغبار، برگ درختان یا آلودگی پوشیده شوند، انتقال گرما به‌درستی انجام نمی‌شود و کمپرسور ناچار است مدت بیشتری کار کند. توصیه می‌شود پس از قطع برق دستگاه، پره‌های کندانسور با جریان ملایم آب شسته شوند. البته نباید از فشار بسیار زیاد آب استفاده کرد، زیرا ممکن است به پره‌های آلومینیومی آسیب وارد شود.

عایق لوله‌های مسی جزئی کوچک با اثری بزرگ

لوله‌های مسی که بین یونیت داخلی و بیرونی قرار دارند، معمولا با یک لایه عایق پوشانده می‌شوند. اگر این عایق بر اثر نور خورشید یا گذشت زمان از بین برود، بخشی از سرمای سیستم در مسیر انتقال هدر می‌رود. به همین دلیل بررسی سلامت این عایق‌ها و در صورت نیاز، تعویض آن‌ها می‌تواند به افزایش بازده سرمایش و کاهش مصرف انرژی کمک کند.

چرا روشن بودن هود آشپزخانه می‌تواند خانه را گرم‌تر کند؟

هود آشپزخانه هنگام کار، هوای داخل خانه را به بیرون هدایت می‌کند. در نتیجه، هوای گرم بیرون از طریق درزها و پنجره‌ها وارد خانه می‌شود و کولر گازی باید دوباره این هوا را خنک کند. اگر در حال پخت‌وپز نیستید، بهتر است هود را خاموش کنید تا سرمای تولیدشده توسط کولر کمتر هدر برود. همین موضوع درباره برخی فن‌های خروجی نیز صدق می‌کند.

مسیر درین، لوله‌ای که نباید فراموش شود

یکی دیگر از بخش‌هایی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، لوله تخلیه آب یا درین است. این لوله آب حاصل از تقطیر رطوبت هوا را از پنل داخلی خارج می‌کند. اگر مسیر آن بر اثر گردوغبار، جلبک یا رسوبات مسدود شود، ممکن است آب داخل پنل جمع شود و علاوه بر چکه کردن، عملکرد دستگاه نیز مختل شود. بازدید دوره‌ای و اطمینان از باز بودن مسیر درین، یکی از ساده‌ترین اقدامات برای حفظ عملکرد مناسب کولر گازی است.

چند عادت ساده که مصرف برق را کمتر می‌کند

در کنار سرویس دستگاه، رعایت چند رفتار روزمره نیز نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی دارد.

هنگام روشن بودن کولر، در و پنجره‌ها را بسته نگه دارید.

از پرده یا سایه‌بان برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب استفاده کنید.

وسایل گرمازا مانند فر یا اجاق را تا حد امکان در ساعات خنک‌تر روز به کار ببرید.

از سرویس سالانه دستگاه توسط تکنسین مجرب غافل نشوید، زیرا بررسی میزان گاز مبرد، سلامت اتصالات برقی و عملکرد کمپرسور، از خرابی‌های پرهزینه جلوگیری می‌کند.

نگهداری صحیح، کلید کاهش مصرف برق کولر گازی

کولر گازی زمانی کم‌مصرف و کارآمد خواهد بود که تنها به روشن بودن آن اکتفا نکنیم، بلکه شیوه استفاده و نگهداری از آن را نیز جدی بگیریم. تنظیم دمای مناسب، استفاده صحیح از حالت‌های مختلف ریموت، تمیز کردن منظم فیلترها، شست‌وشوی کندانسور، بررسی عایق لوله‌های مسی و اطمینان از باز بودن مسیر تخلیه آب، مجموعه‌ای از اقداماتی هستند که بدون هزینه زیاد می‌توانند مصرف برق را کاهش دهند، کیفیت سرمایش را بهبود ببخشند و عمر دستگاه را افزایش دهند. به بیان دیگر، نجات یک کولر گازی پرمصرف بیش از آنکه به تعویض دستگاه وابسته باشد، به چند عادت صحیح در استفاده و نگهداری از آن بستگی دارد.