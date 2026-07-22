میرحسینی: پرواز مستقیم رشت به نجف در ۹ مرداد برقرار شد

سید محسن میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از برقراری پرواز مستقیم از شهر رشت به مقصد نجف اشرف به مناسبت اربعین حسینی خبر داد و گفت: این پرواز با هدف تسهیل در سفر زائران استان گیلان به عتبات عالیات برنامه‌ریزی و اجرایی شده است.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی گیلان افزود: پرواز مستقیم از شهر رشت به مقصد نجف به مناسبت اربعین حسینی برنامه‌ریزی و برقرار شده است تا زائران استان گیلان بتوانند با سهولت بیشتری در این مراسم معنوی شرکت کنند.

وی با تشریح زمان دقیق پرواز، تصریح کرد: پرواز ساعت ۱۶:۲۵ دقیقه روز جمعه ۹ مرداد ماه از نجف اشرف وارد فرودگاه سردار جنگل رشت خواهد شد و ساعت ۱۷:۲۵ دقیقه همان روز، رشت را به مقصد نجف اشرف ترک خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی گیلان در ادامه با اشاره به تمهیدات صورت‌گرفته برای بازگشت زائران، ابراز داشت: چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه، یعنی یک روز پس از اربعین حسینی، نیز پروازی از مبدأ نجف اشرف به شهر رشت تدارک دیده شده است تا زائران پس از انجام مراسم و زیارت، بتوانند با خیالی آسوده به شهر خود بازگردند و از خدمات این پرواز برگشت بهره‌مند شوند.

میرحسینی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل فرودگاه برای پذیرایی و خدمات‌رسانی به زائران، اظهار امیدواری کرد که این پروازها زمینه‌ساز سفری ایمن و معنوی برای عاشقان اهل بیت (ع) در استان گیلان باشد و افزود: فرودگاه سردار جنگل رشت با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، تمام توان خود را برای رفاه حال زائران حسینی به کار گرفته است.