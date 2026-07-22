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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

میرحسینی: پرواز مستقیم رشت به نجف در ۹ مرداد برقرار شد

میرحسینی: پرواز مستقیم رشت به نجف در ۹ مرداد برقرار شد

رشت- مدیرکل فرودگاه بین‌المللی گیلان از برقراری پرواز مستقیم رشت به نجف اشرف به مناسبت اربعین حسینی خبر داد و گفت: این پرواز روز جمعه ۹ مرداد ساعت ۱۷:۲۵ رشت را به مقصد نجف ترک خواهد کرد.

سید محسن میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از برقراری پرواز مستقیم از شهر رشت به مقصد نجف اشرف به مناسبت اربعین حسینی خبر داد و گفت: این پرواز با هدف تسهیل در سفر زائران استان گیلان به عتبات عالیات برنامه‌ریزی و اجرایی شده است.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی گیلان افزود: پرواز مستقیم از شهر رشت به مقصد نجف به مناسبت اربعین حسینی برنامه‌ریزی و برقرار شده است تا زائران استان گیلان بتوانند با سهولت بیشتری در این مراسم معنوی شرکت کنند.

وی با تشریح زمان دقیق پرواز، تصریح کرد: پرواز ساعت ۱۶:۲۵ دقیقه روز جمعه ۹ مرداد ماه از نجف اشرف وارد فرودگاه سردار جنگل رشت خواهد شد و ساعت ۱۷:۲۵ دقیقه همان روز، رشت را به مقصد نجف اشرف ترک خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی گیلان در ادامه با اشاره به تمهیدات صورت‌گرفته برای بازگشت زائران، ابراز داشت: چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه، یعنی یک روز پس از اربعین حسینی، نیز پروازی از مبدأ نجف اشرف به شهر رشت تدارک دیده شده است تا زائران پس از انجام مراسم و زیارت، بتوانند با خیالی آسوده به شهر خود بازگردند و از خدمات این پرواز برگشت بهره‌مند شوند.

میرحسینی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل فرودگاه برای پذیرایی و خدمات‌رسانی به زائران، اظهار امیدواری کرد که این پروازها زمینه‌ساز سفری ایمن و معنوی برای عاشقان اهل بیت (ع) در استان گیلان باشد و افزود: فرودگاه سردار جنگل رشت با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، تمام توان خود را برای رفاه حال زائران حسینی به کار گرفته است.

کد مطلب 6896084

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