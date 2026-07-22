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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

نسخه ویژه نابینایان «گیلانه» با صدای گلاب آدینه منتشر می‌شود

نسخه ویژه نابینایان «گیلانه» با صدای گلاب آدینه منتشر می‌شود

گلاب آدینه فیلم سینمایی «گیلانه» ساخته رخشان بنی‌اعتماد و محسن عبدالوهاب را برای نابینایان توضیح‌دار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سوینا، گروه سوینا به مناسبت هفت سالگی فعالیتش، نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «گیلانه» ساخته رخشان بنی‌اعتماد و محسن عبدالوهاب را پنجشنبه اول مرداد در چارچوب برنامه فیلمخانه منتشر می‌کند.

این فیلم روز پنجشنبه ساعت ۱۹ از طریق سایت سوینا در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد. این برنامه قسمت ۴۱ از فیلمخانه سوینا است که زیرنظر گلاره عباسی تولید می‌شود.

نظارت متن و ضبط این فیلم به عهده امیر سلیمانی بوده و محدثه واعظی‌پور متن روایت آن را نوشته است. این برنامه در استودیو شهر صدای پارسیان ضبط شده و مسعود زرگران آن را میکس و تدوین کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سوینا به نشانی www.sevinagroup.com یا از طریق پادگیرها و کانال تلگرام رادیو سوینا به فایل صوتی فیلم‌های توضیح‌دار دسترسی داشته باشند.

کد مطلب 6896117
عطیه موذن

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