قرارگاه مردمی اربعین قم آماده میزبانی از زائران شد

مهدی قربانیکرم در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل قرارگاه مردمی اربعین حسینی استان قم برای میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خبر داد و اظهار کرد: با برنامهریزی انجامشده، تمامی ظرفیتهای مردمی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در ایام اربعین به کار گرفته شده است.
وی افزود: فرآیند اسکان زائران با بهرهگیری از مشارکت گسترده مردم و استفاده از ظرفیت منازل، مساجد، حسینیهها، مدارس و دیگر مراکز پیشبینیشده در شهر مقدس قم انجام خواهد شد تا زائران بتوانند با آرامش و سهولت از خدمات اقامتی بهرهمند شوند.
مسئول قرارگاه مردمی اربعین حسینی استان قم با اشاره به ایجاد سازوکار هماهنگی اسکان، گفت: به منظور تسهیل ارائه خدمات، مرکز تماس شبانهروزی این قرارگاه راهاندازی شده است و زائران میتوانند برای هماهنگی و رزرو محل اقامت با شماره ۰۹۹۰۳۳۴۱۱۲۰ تماس بگیرند.
وی ادامه داد: این مرکز به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به زائران و هماهنگی برای اسکان آنان است تا فرآیند پذیرش و استقرار زائران با نظم و سرعت بیشتری انجام شود.
قربانیکرم با اشاره به گستره خدمات قرارگاه مردمی اربعین استان قم اظهار کرد: این قرارگاه علاوه بر تأمین اسکان، خدمات اطعام و خدمات درمانی را نیز برای زائران حضرت سیدالشهدا(ع) پیشبینی کرده است.
وی افزود: خدمترسانی به زائران اربعین حسینی با تکیه بر مشارکتهای مردمی و ظرفیتهای موجود، افتخاری برای خادمان این قرارگاه است و تلاش شده است تمامی امکانات لازم برای میزبانی شایسته از زائران در ایام اربعین فراهم شود.
قم- مسئول قرارگاه مردمی اربعین قم از آمادگی کامل این قرارگاه برای ارائه خدمات به زائران اربعین خبر داد و گفت: امکان رزرو محل اقامت از طریق مرکز تماس شبانهروزی فراهم است.
مهدی قربانیکرم در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل قرارگاه مردمی اربعین حسینی استان قم برای میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خبر داد و اظهار کرد: با برنامهریزی انجامشده، تمامی ظرفیتهای مردمی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در ایام اربعین به کار گرفته شده است.
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