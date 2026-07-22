مظفر میرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه استان به عنوان دروازه عتبات عالیات، اظهار داشت: خدمترسانی به زائران امام حسین (ع)، افتخاری بزرگ برای مسئولان و مردم استان است و هر کسی که در این دیار مسئولیتی بر عهده میگیرد، این توفیق نصیبش میشود که در مسیر خدمت به زائران حسینی گام بردارد و این خدمت، سرمایهای ارزشمند برای آخرت خواهد بود.
وی با بیان اینکه امسال با اضافه شدن ۸ کمیته تخصصی، برنامهریزی گستردهتری برای ارائه خدمات به زائران انجام شده است، افزود: یکی از مهمترین اقدامات، پوشش بیمهای کامل برای زائران در تمامی مسیرهای ورودی و خروجی استان است و با هماهنگی بیمهها، تلاش میشود تا زائران در صورت بروز هرگونه حادثه، دغدغهای نداشته باشند و همچنین ساماندهی بانکها و ارائه خدمات بانکی در ساعات مختلف شبانهروز، از دیگر اقداماتی است که برای رفاه حال زائران در نظر گرفته شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام با اشاره به تأمین کالاهای اساسی و نظارت بر انبارها، تصریح کرد: با وجود همکاری جهاد کشاورزی، یک کمیته نظارتی ویژه برای پایش مستمر تأمین و توزیع کالاهای اساسی تشکیل شده است و ساعات کار مراکز عرضه نیز تنظیم شده است تا زائران در هر ساعت از شبانهروز به کالاهای مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
میرزاد با تأکید بر اهمیت توسعه غرفههای صنایع دستی و سوغات در مسیر بازگشت زائران، خاطرنشان کرد: با وجود افزایش غرفهها، همچنان ظرفیتهای بسیاری برای توسعه وجود دارد و امسال با همکاری جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها، تلاش شده است تا محصولات تولیدی استان با کیفیت مطلوب به زائران عرضه شود.
وی در پایان با اشاره به برنامهریزی برای ایجاد غرفههای جدید در کمربندی شرقی و ساماندهی دستفروشان، گفت: امیدواریم با برنامهریزی دقیق و همکاری همه دستگاهها، شاهد برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد و ارائه خدمات مطلوب به زائران باشیم و بتوانیم از این فرصت برای رونق اقتصادی استان به بهترین شکل استفاده کنیم.
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