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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۷

تجمع مردم یاسوج در صد و چهل و چهارمین شب

تجمع مردم یاسوج در صد و چهل و چهارمین شب

یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و چهل و چهارمین قرار شبانه برگزار شد.

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کد مطلب 6896405

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