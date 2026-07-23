https://mehrnews.com/x3cDp3 ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۸ کد مطلب 6896555 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۸ تجمع مردم چرام در صد و چهل و چهارمین شب چرام- تجمع مردم چرام در صد و چهل و چهارمین شب حماسه برگزار شد. دریافت 54 MB کد مطلب 6896555 کپی شد مطالب مرتبط ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
نظر شما