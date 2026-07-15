کاپیتان در سپاهان ماندنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه سپاهان قرارداد احسان حاج‌صفی، کاپیتان ملی‌پوش و مدافع چپ باتجربه این تیم، را برای یک فصل دیگر تمدید کرد تا این بازیکن همچنان با پیراهن طلایی‌پوشان اصفهانی به میدان برود.

حاج‌صفی که از باتجربه‌ترین بازیکنان فوتبال ایران و یکی از مهره‌های کلیدی سپاهان به شمار می‌رود، پس از توافق با مدیران باشگاه، قرارداد خود را تمدید کرد تا در فصل پیش رو نیز زیر نظر محرم نویدکیا، سرمربی سپاهان، به کار خود ادامه دهد.

تمدید قرارداد این مدافع چپ ملی‌پوش، گامی مهم در حفظ ستون‌های اصلی سپاهان برای فصل آینده محسوب می‌شود و هواداران این تیم امیدوارند با حضور حاج‌صفی و هدایت محرم نویدکیا، سپاهان در رقابت‌های داخلی و آسیایی نتایج درخشانی کسب کند.