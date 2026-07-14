مدافع سپاهان قراردادش را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه سپاهان، باشگاه سپاهان از تمدید قرارداد امید نورافکن، بازیکن ملی‌پوش این تیم خبر داد تا این بازیکن به حضور خود در جمع طلایی‌پوشان ادامه دهد.

نورافکن که طی سال‌های اخیر یکی از بازیکنان تأثیرگذار سپاهان بوده است، پس از توافق با مدیران باشگاه قرارداد خود را تمدید کرد و همچنان در اختیار تیم اصفهانی خواهد بود.

این بازیکن در هفت فصل حضور خود در سپاهان، ۱۸۲ بازی برای این تیم انجام داده و موفق شده آمار ۱۷ گل و ۱۶ پاس گل را به ثبت برساند.

تمدید قرارداد نورافکن در شرایطی انجام شده که سپاهان در حال آماده‌سازی برای فصل جدید رقابت‌های فوتبال ایران است و حفظ بازیکنان باتجربه و کلیدی خود را در دستور کار قرار داده است.

روز گذشته نیز این باشگاه خبر از تمدید قرارداد با سید حسین حسینی و سید محمد کریمی داده بود. همچنین سپاهانی ها تاکنون امیرحسین جلالی وند و غلامرضا ثابت ایمانی را هم برای فصل جدید جذب کرده اند.