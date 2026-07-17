به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید ایران با هدایت حسین عبدی در دومین دیدار دوستانه خود برابر تیم مانیسا اسپور نیز به پیروزی یک‌برصفر دست یافت تا نتیجه دیدار قبلی مقابل کایسری‌اسپور را تکرار کند.

اگرچه کسب پیروزی در این دیدار برای کادر فنی تیم ملی امید اهمیت داشت، اما آنچه بیش از نتیجه مورد توجه قرار گرفت، عملکرد منسجم و سازمان‌یافته این تیم در فاز دفاعی بود. جایی که شاگردان حسین عبدی بار دیگر توانستند دروازه خود را بسته نگه دارند.

خط دفاعی تیم امید با رهبری امین حزباوی عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت. بازیکنی که به طور ناگهانی از لیست قلعه‌نویی برای جام جهانی ۲۰۲۶ خط خورد اما مدافع سپاهان دست از تلاش برنداشت تا با پیراهن تیم امید به درخشش خود ادامه دهد.

حزباوی که در دیدار برابر کایسری‌اسپور در کنار مسعود محبی مدافع خیبر، به میدان رفته بود، این بار دانیال ایری را در کنار خود داشت و این زوج دفاعی نیز توانستند نمایش هماهنگ و تأثیرگذاری ارائه کنند.

نکته مهم برای کادر فنی تیم ملی امید، تداوم ساختار دفاعی منظم و هماهنگی مناسب بازیکنان در این بخش بود؛ ساختاری که به خوبی در زمین پیاده شد و اجازه نداد حریف به گل برسد.

به این ترتیب، تیم امید ایران علاوه بر تکرار پیروزی یک‌برصفر در دومین بازی دوستانه خود، بار دیگر نشان داد که سازماندهی دفاعی و حفظ انسجام در خط عقب، یکی از اولویت‌های اصلی حسین عبدی در مسیر آماده‌سازی این تیم است.