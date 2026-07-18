به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان قرار است از نیمه شهریور آغاز شود. لیگی که این بار با یک تفاوت بزرگ نسبت به سالهای گذشته همراه است. برای نخستینبار دو باشگاه پرهوادار استقلال و پرسپولیس به صورت همزمان در سطح اول فوتبال زنان حضور دارند تا نگاهها بیش از هر زمان دیگری به این رقابتها جلب شود. بدون تردید مهمترین اتفاق فصل جدید برگزاری نخستین دربی رسمی فوتبال زنان میان استقلال و پرسپولیس خواهد بود. مسابقهای که میتواند فصل تازهای در فوتبال زنان ایران رقم بزند.
پیش از آغاز رقابتها اما همه نگاهها به بازار نقلوانتقالات دوخته شده است. بازار رسمی جابهجایی بازیکنان از اول مرداد آغاز میشود هرچند طی هفتههای گذشته تقریباً تمام باشگاهها مذاکرات اولیه خود را با بازیکنان و مربیان آغاز کردهاند و بسیاری از توافقها به صورت غیررسمی انجام شده است. با باز شدن پنجره نقلوانتقالات انتظار میرود روند معرفی بازیکنان و سرمربیان جدید با سرعت بیشتری دنبال شود و بازار فوتبال زنان به شکل رسمی داغ شود.
یکی از ویژگیهای فوتبال زنان ایران محدود بودن گزینههای مطرح روی نیمکت تیمهاست. برخلاف بسیاری از لیگهای آسیایی در لیگ برتر ایران نه خبری از سرمربیان خارجی است و نه باشگاهها تمایل یا امکان استفاده از آنها را دارند. به همین دلیل چرخه انتخاب سرمربی معمولاً میان چند مربی شاخص و باتجربه فوتبال زنان میچرخد و تقریباً هر تابستان نامهای مشابهی در فهرست گزینههای باشگاههای مدعی دیده میشود.
در سالهای اخیر تیمهایی مانند خاتون بم، سپاهان، گلگهر و ملوان از مدعیان اصلی فوتبال زنان بودهاند و حالا با اضافه شدن استقلال و پرسپولیس رقابت در بالای جدول جذابتر از گذشته به نظر میرسد.
شاید مهمترین ابهام این روزهای بازار نقلوانتقالات به وضعیت خاتون بم مربوط باشد. قهرمان سال گذشته در ماههای اخیر با مشکلات مدیریتی و مالی مواجه شد و حتی زمزمههایی درباره واگذاری امتیاز این باشگاه به گوش رسید اما حالا به نظر میرسد این مشکلات تا حد زیادی برطرف شده و خاتون فصل آینده نیز در لیگ برتر حضور خواهد داشت. البته این تیم فصل گذشته چند مهره تأثیرگذار خود را از دست داد و حالا باید دید مدیران باشگاه برای حفظ جایگاه قهرمانی چه برنامهای در نقلوانتقالات خواهند داشت. در همین میان شنیده میشود مرضیه جعفری برای ادامه همکاری با خاتون به توافق رسیده است هرچند هنوز هیچ اعلام رسمی در این خصوص انجام نشده است.
استقلال نیز یکی از فعالترین باشگاههای روزهای اخیر به شمار میرود. در ابتدا تصور میشد محرومیت نقلوانتقالاتی این باشگاه تیم زنان را هم تحت تأثیر قرار داده و به همین دلیل آبیها فعالیت محسوسی در بازار نداشتند ولی با مشخص شدن اینکه این محدودیت شامل تیم زنان نمیشود مدیران استقلال پروژه تشکیل تیمی مدعی را با جدیت بیشتری دنبال میکنند. گفته میشود استقلال به دنبال جذب یک سرمربی بزرگ برای شروع اولین فصل حضورش در لیگ برتر است و نام مرضیه جعفری نیز بار دیگر در میان گزینهها مطرح شده است. البته تجربه سالهای اخیر نشان داده هر زمان خاتون بم در لیگ برتر حضور داشته اولویت نخست جعفری ادامه همکاری با این باشگاه بوده است و به همین دلیل باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی گرفته خواهد شد. در کنار او مریم ایراندوست نیز یکی از گزینههای جدی نیمکت آبیها محسوب میشود.
در سوی دیگر پرسپولیس نیز شرایط متفاوتی را تجربه میکند. سرخپوشان فصل گذشته با هدایت مریم آزمون نتوانستند به نتایج مورد انتظار دست پیدا کنند و حالا به دنبال ایجاد تغییر روی نیمکت هستند. گفته میشود مدیران پرسپولیس تلاش زیادی برای جذب مرضیه جعفری انجام دادهاند اما این مذاکرات به نتیجه نرسیده و حالا باید دید گزینه بعدی سرخپوشان برای هدایت تیم زنان چه کسی خواهد بود.
در میان سایر مدعیان وضعیت گلگهر از ثبات بیشتری برخوردار است. این تیم فصل گذشته با هدایت مریم جهاننجاتی عنوان نایبقهرمانی را به دست آورد و قرار است فصل جدید را نیز با همین کادر فنی آغاز کند. سپاهان اما شرایط متفاوتی دارد. با توجه به آسیبهایی که شرکت فولاد مبارکه در جریان جنگ متحمل شده هنوز مشخص نیست بودجه اختصاصیافته به تیم فوتبال زنان چگونه خواهد بود و همین مسئله وضعیت نقلوانتقالات و برنامههای این باشگاه را در هالهای از ابهام قرار داده است.
با آغاز رسمی نقلوانتقالات از یکم مرداد انتظار میرود طی روزهای آینده تکلیف نیمکت بسیاری از تیمهای مدعی مشخص شود و سپس رقابت اصلی برای جذب ستارههای فوتبال زنان آغاز شود. بازاری که میتواند معادلات فصل جدید لیگ برتر را پیش از به صدا درآمدن سوت آغاز مسابقات تغییر دهد.
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