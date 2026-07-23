سند خواهرخواندگی تهران و بغداد به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مشترک مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و علی فالح الزیدی نخست‌وزیر و جمعی از مسئولان عالی رتبه دو کشور امضای تفاهم نامه های همکاری ایران و عراق، انجام شد.

در این نشست سند یادداشت تفاهم دوم مربوط به احداث راه آهن کرمانشاه - خسروی - خانقین - بغداد به امضای فواد حسین وزیر امور خارجه عراق و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران رسید.

همچنین سند یادداشت تفاهم سوم مربوط به خواهرخواندگی شهرهای تهران و بغداد از سوی جمهوری اسلامی ایران به امضای سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دارایی عراق رسید.

همچنین یادداشت تفاهم در زمینه مدیریت دولتی، آموزش و منابع انسانی از سوی فالح ساری عبداشی و سیدعلی مدنی زاده به امضا رسید.