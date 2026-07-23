به گزارش خبرنگار مهر،امیر سرتیپ دوم ستاد حسین محمدشفیعی پنجشنبه شب در آیین افتتاحیه بیمارستان صحرایی ارتش در مرز چذابه که با حضور استاندار خوزستان و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: با افتخار در راستای شعار «ارتش فدای ملت» در خدمت مردم کشور خصوصا استان خوزستان هستیم.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب غرب آجا گفت: به لطف پروردگار امسال نیز همچون سال های گذشته توانستیم در برپایی مواکب مسیر راهپیمایی زائران و بیمارستان صحرایی در مرز چذابه خدمت رسانی کنیم.

وی عنوان کرد: همچنین تامین مسیرها به سمت چذابه و شلمچه بر عهده کارکنان نیروی زمینی ارتش و قرارگاه منطقه جنوب غرب است.