به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، انفجارهایی در پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت رخ داده و همزمان آژیرهای هشدار در این پایگاه‌ها به صدا درآمده است.

همچنین گزارش ها از حمله موشکی به پایگاهی در اردن و فعال شدن صدای آژیر در امان پایتخت اردن خبر می دهند.

گزارش های اولیه از حمله موشکی به پایگاه موفق السلطی در اردن حکایت دارد.

بر اساس گزارش رسانه‌ها تا این لحظه انفجارهای مستمر و شدید در اردن در پی حمله به پایگاه‌های آمریکایی متوقف نشده و همچنان ادامه دارد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر، در واکنش به تجاوزات ارتش تروریستی آمریکا به خاک کشور ، مواضع و پایگاه های این کشور در کشورهای منطقه از جمله کویت را هدف قرار داده‌اند.