به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای، صیانت از ارزش‌های اجتماعی را مطالبه به حق مردم دانست و اظهار کرد: دستگاه قضائی در چارچوب وظایف قانونی خود، این مطالبه عمومی را با جدیت پیگیری می‌کند.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه قضائی در صیانت از ارزش‌های اجتماعی افزود: هر رفتاری که مصداق تظاهر به عمل حرام باشد یا با برهنگی و پوشش آشکارا نامتعارف، عفت عمومی را در معابر و اماکن عمومی جریحه‌دار کند، از نظر دستگاه قضائی جرم محسوب شده و مستوجب تعقیب کیفری است.

دادستان مرکز استان خوزستان تصریح کرد: بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، تظاهر به عمل حرام در انظار عمومی و ظاهر شدن بدون رعایت ضوابط قانونی پوشش، دارای مجازات مقرر است.

خلفیان ادامه داد: افرادی که عامدانه و با هدف ترویج فساد در فضای حقیقی یا مجازی اقدام به هنجارشکنی کنند، با مجازات‌های شدیدتری مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به تدابیر اتخاذشده برای مقابله با این جرایم بیان کرد: دستورهای لازم به ضابطان صادر شده است تا در مواجهه با رفتارهای ساختارشکنانه، قاطعانه، بدون اغماض و مطابق موازین قانونی اقدام کنند.

دادستان مرکز استان خوزستان درباره برخورد با تخلفات واحدهای صنفی نیز گفت: کافی‌شاپ‌هایی که موازین شرعی و قانونی را رعایت نکنند، با برخورد قانونی مواجه می‌شوند و پلمب واحد صنفی و لغو پروانه فعالیت آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

خلفیان از راه‌اندازی شعبه ویژه‌ای در دادسرای مرکز استان خبر داد و افزود: این شعبه با هدف تسریع در رسیدگی، انسجام‌بخشی به فرایندهای قضائی و برخورد مؤثرتر با مصادیق هنجارشکنی راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند رویکردی همه‌جانبه است، اظهار کرد: در کنار اقدامات قانونی و قضائی، برنامه‌های فرهنگی، تبیینی و بازدارنده نیز باید تقویت شوند تا نتایج این اقدامات به‌صورت پایدارتر و اثربخش‌تر در جامعه نمایان شود.

دادستان مرکز استان خوزستان بیان کرد: انتظار می‌رود شهروندان با درک اهمیت حفظ حریم‌های اجتماعی، از هر رفتاری که نظم اخلاقی جامعه را مختل می‌کند، خودداری کنند؛ در غیر این صورت، با متخلفان بدون ملاحظه و بر اساس قانون برخورد خواهد شد.