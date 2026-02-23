۳ واحد صنفی متخلف در خلیل آباد پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن روستایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روزهخواری در معابر و انظار عمومی جرم است و برخورد قاطع دستگاه قضایی با هنجارشکنان و تشدید نظارت بر بازار با جدیت دنبال می شود.
دادستان خلیل آباد با اشاره به جایگاه والای ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی برای تعمیق معنویت، خویشتنداری و پاسداشت حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: انتظار میرود شهروندان با رعایت موازین شرعی و قانونی، در حفظ حرمت این ماه عزیز نقشآفرینی کنند.
وی با تأکید بر اینکه تظاهر به روزهخواری در انظار عمومی از مصادیق هنجارشکنی و فعل حرام است، افزود: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه و پاسداشت قداست ماه رمضان، با هرگونه بیحرمتی برخوردی قانونی، قاطع و بازدارنده خواهد داشت.
روستایی گفت: محل طبخ و عرضه غذا باید کاملاً پوشیده بوده و هیچگونه دید مستقیم از بیرون به داخل واحد صنفی وجود نداشته باشد و در همین راستا سه واحد صنفی متخلف پلمب شدند.
دادستان خلیلآباد با اشاره به مسئولیت نظارتی اتاق اصناف شهرستان افزود: این نهاد موظف است بر اجرای دقیق دستورالعملها نظارت داشته و گزارش تخلفات احتمالی را برای رسیدگی قانونی به دادسرا و تعزیرات حکومتی ارائه کند.
وی همچنین بر حضور مستمر نیروی انتظامی در سطح شهر تأکید کرد و گفت: پلیس نظارت بر اماکن عمومی با انجام بازرسیهای محسوس و نامحسوس در مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم را بهعمل خواهد آورد.
روستایی بیان کرد: راهبرد دستگاه قضایی در ماه مبارک رمضان، تلفیقی از اقدامات ایجابی و برخورد سلبی است تا ضمن تأمین رفاه شهروندان و مسافران، با هرگونه هنجارشکنی که موجب جریحهدار شدن احساسات مذهبی جامعه شود، بدون اغماض برخورد شده و نظم عمومی و حرمت این ماه مبارک حفظ شود.
