به گزارش خبرگزاری مهر، بخش هیئتها و موکبهای حسینی وابسته به آستان مقدس امام حسین(ع) اعلام کرد که تاکنون بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ موکب از استانهای مختلف عراق و همچنین کشورهای عربی، اسلامی و دیگر کشورهای جهان برای حضور در مراسم اربعین و ارائه خدمات به زائران ثبتنام کردهاند.
محمد کریم عزیز، رئیس این بخش، گفت: تاکنون بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ موکب برای خدمترسانی و برگزاری آیینهای عزاداری در ایام زیارت اربعین ثبت شدهاند و با توجه به اینکه هنوز برخی موکبها ثبتنام نکردهاند، پیشبینی میشود این تعداد از ۱۶ هزار موکب نیز فراتر رود.
وی افزود: بخش هیئتها و موکبهای حسینی، زمانبندی حرکت و ورود دستههای عزاداری را بر اساس سازوکاری مشخص که از سوی کمیته مرکزی متشکل از آستانهای مقدس حسینی و عباسی و دستگاههای دولتی ذیربط تدوین شده، اعلام کرده است.
محمد کریم عزیز، برنامه ورود دستههای عزاداری بر اساس استانها و کشورهای مختلف تنظیم شده تا حرکت زائران و موکبها در صحن مطهر امام حسین(ع) و محدوده بینالحرمین با نظم و سهولت انجام شود.
رئیس بخش هیئتها و موکبهای حسینی همچنین تأکید کرد که آستان مقدس امام حسین(ع) از مسئولان موکبها خواسته است تمامی دستورالعملهای ابلاغشده را رعایت کنند؛ دستورالعملهایی که شامل استانداردهای مربوط به خودروهای موکب، اندازه و توان بلندگوها، مسیرهای ورود و استفاده از دروازههای تعیینشده است تا نظم و دقت در برگزاری مراسم به بالاترین سطح ممکن برسد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این ضوابط، ارائه تصویری شایسته و واقعی از آیین عزاداری حسینی به جهانیان و نمایش سطح بالای نظم، هماهنگی و پایبندی به قوانین در برگزاری شعائر اربعین است.
آستان مقدس امام حسین(ع) در ادامه این اقدامات، روند آمادهسازی زیرساختها و هماهنگیهای لازم برای استقبال از موکبهای عزاداری و خدماترسان را ادامه میدهد تا ضمن تسهیل تردد زائران، حرمت و قداست مراسم اربعین حفظ شده و جلوهای منظم و شایسته از این اجتماع بزرگ مذهبی به جهانیان ارائه شود.
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