قدردانی حماس از اظهارات سرلشکر رضایی درباره لزوم توقف جنگ غزه و لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، «باسم نعیم» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، از اظهارات محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، درباره ضرورت پایان دادن به جنگ در سراسر منطقه، از جمله لبنان و غزه قدردانی کرد.

نعیم گفت که جنبش مقاومت اسلامی حماس، قدردان اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره ضرورت پایان جنگ در سراسر منطقه از جمله لبنان و غزه است.

وی افزود: توقف این جنگ ها، مصلحت عالی برای منطقه و ملت های آن و آینده ساکنان آن است و ادامه این جنگ‌ها تنها در خدمت نقشه های رژیم صهیونیستی است؛ نقشه هایی که مبتنی بر تجزیه، بی‌ثباتی و فرسوده کردن توانمندی‌های منطقه است.