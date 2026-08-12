به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود (تروث سوشال) نوشت که «کارولین لیویت»، سخنگوی کاخ سفید و از نزدیکترین و مورد اعتمادترین دستیاران وی، در پایان ماه جاری میلادی از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد.
ترامپ با اعلام این خبر افزود: «این تصمیم با هدف وقتگذرانی بیشتر لیویت با فرزندان و خانوادهاش اتخاذ شده و این تصمیم را کاملاً درک کرده و به آن احترام میگذاریم.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین خاطرنشان کرد که لیویت پس از این به عنوان یکی از مشاوران ارشد برونسازمانی و صدایی تأثیرگذار در حزب جمهوریخواه به فعالیت خود ادامه خواهد داد تا در مسیر پیروزی قاطع در انتخابات میاندورهای کنگره نقشآفرینی کند.
ترامپ ضمن تمجید از عملکرد لیویت از سال ۲۰۱۸ و نقشآفرینی او در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ از خدمات وی در راستای ارزشهای مدنظر دولتش تقدیر کرده و وی را یکی از برترین سخنگویان تاریخ کاخ سفید خواند.
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