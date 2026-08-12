علی الزیدی: در اول اکتبر، هیچ نظامی خارجی در عراق حضور نخواهد داشت 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های عراق، علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق امروز چهارشنبه تأکید کرد که تصمیم مربوط به پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق در تاریخ ۳۰ سپتامبر آینده، یک «زمان قطعی و غیرقابل بازگشت» است.

از سوی دیگر علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق و براد کوپر، فرمانده سازمان تروریستی سنتکام در دیداری رسمی، بر سر توافق کامل و نهایی جهت پایان دادن به مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی در خاک عراق توافق کردند.

«صباح النعمان»، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که الزیدی ریاست نشست شورای وزارتی امنیت ملی را بر عهده داشت که در آن، آخرین تحولات منطقه‌ای و وقایع جاری در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود که در این نشست، بر اهمیت برداشتن گام‌های لازم جهت حفاظت از منافع عالیه عراق و تثبیت پایه‌های آرامش و ثبات تأکید شد.

الزیدی همچنین بر ضرورت تقویت حاکمیت قانون، توسعه نهادهای امنیتی و نظامی، و استقرار ثبات اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد تا از این طریق، حفظ ابهت دولت و تقویت اعتماد عراقی‌ها به نهادهای رسمی کشور تضمین شود.

الزیدی بار دیگر تأکید کرد که تصمیم برای پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق در ۳۰ سپتامبر آینده، زمانی قطعی است که راه بازگشتی از آن وجود ندارد.