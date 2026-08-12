  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۲

علی الزیدی: در اول اکتبر، هیچ نظامی خارجی در عراق حضور نخواهد داشت 

علی الزیدی: در اول اکتبر، هیچ نظامی خارجی در عراق حضور نخواهد داشت 

نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه تاریخ ۳۰ سپتامبر برای پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، قطعی و غیر قابل بازگشت است، گفت که در اول اکتبر هیچ نیروی خارجی در عراق حضور نخواهد داشت. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های عراق، علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق امروز چهارشنبه تأکید کرد که تصمیم مربوط به پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق در تاریخ ۳۰ سپتامبر آینده، یک «زمان قطعی و غیرقابل بازگشت» است.

از سوی دیگر علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق و براد کوپر، فرمانده سازمان تروریستی سنتکام در دیداری رسمی، بر سر توافق کامل و نهایی جهت پایان دادن به مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی در خاک عراق توافق کردند.

«صباح النعمان»، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که الزیدی ریاست نشست شورای وزارتی امنیت ملی را بر عهده داشت که در آن، آخرین تحولات منطقه‌ای و وقایع جاری در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود که در این نشست، بر اهمیت برداشتن گام‌های لازم جهت حفاظت از منافع عالیه عراق و تثبیت پایه‌های آرامش و ثبات تأکید شد.

الزیدی همچنین بر ضرورت تقویت حاکمیت قانون، توسعه نهادهای امنیتی و نظامی، و استقرار ثبات اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد تا از این طریق، حفظ ابهت دولت و تقویت اعتماد عراقی‌ها به نهادهای رسمی کشور تضمین شود.

الزیدی بار دیگر تأکید کرد که تصمیم برای پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق در ۳۰ سپتامبر آینده، زمانی قطعی است که راه بازگشتی از آن وجود ندارد.

کد مطلب 6915237

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • US ۰۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ترکیه چی!؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها