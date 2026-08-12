درمان سرطان تیروئید با ید رادیواکتیو در تبریز

اسماعیل قرهپاپاق، متخصص پزشکی هستهای و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش بستری یددرمانی در جوار بیمارستان قاضی طباطبایی و با همت یکی از خیران در فضایی به وسعت بیش از ۸۰۰ متر مربع راهاندازی شده است.
وی افزود: این بخش دارای ۱۰ اتاق مجزا و ۱۱ تخت بستری است و بیماران مبتلا به سرطان تیروئید پس از انجام عمل جراحی، در صورت نیاز برای از بین بردن بافت باقیمانده تیروئید یا درمان متاستازهای احتمالی تحت یددرمانی قرار میگیرند.
رئیس بخش یددرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ادامه داد: پس از تشکیل پرونده و معاینه بیمار، میزان دوز مورد نیاز توسط پزشک تعیین میشود و فرآیند درمان با ید رادیواکتیو ۱۳۱ تحت نظارت پزشکان و پرستاران انجام میگیرد.
قرهپاپاق گفت: بیماران معمولاً پس از دریافت ید رادیواکتیو حدود ۴۸ ساعت به صورت قرنطینه در بخش بستری میشوند تا وضعیت آنها از نظر میزان پرتوگیری تحت کنترل قرار گیرد.
وی با اشاره به کاربرد رادیوداروها در درمان برخی دیگر از بیماریهای سرطانی اظهار کرد: بیماران مبتلا به سرطان متاستاتیک پروستات که به هورموندرمانی مقاوم هستند، با معرفی پزشکان معالج برای درمان با رادیوداروی لوتشیوم PSMA به این بخش ارجاع میشوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود: درمان بیماران مبتلا به سرطانهای متاستاتیک نورواندوکرین نیز با استفاده از رادیوداروی لوتشیوم دوتاتات انجام میشود.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای این بخش گفت: در صورت تصویب نهایی رادیوداروهای جدید، استفاده از داروهایی مانند آکتینیوم ۲۲۵ و رادیوداروهای FAPI نیز برای درمان بیماران در دستور کار قرار خواهد گرفت.
قرهپاپاق همچنین درباره درمان پرکاری تیروئید گفت: برخی بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید، بهویژه افرادی که به داروهای ضدتیروئید پاسخ مناسبی نمیدهند، به صورت سرپایی و با دوزهای کمتر از ۳۰ میلیکوری تحت یددرمانی قرار میگیرند.
رئیس بخش یددرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز درباره نحوه ارائه خدمات این بخش نیز اظهار کرد: یددرمانی بیماران بر اساس تشخیص پزشک و میزان دوز مورد نیاز انجام میشود و خدمات ارائهشده با تعرفههای دولتی در اختیار بیماران قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه توسعه استفاده از رادیوداروها میتواند به افزایش گزینههای درمانی بیماران مبتلا به برخی سرطانها کمک کند، افزود: با فراهم شدن امکان استفاده از رادیوداروهای جدید، میتوان خدمات درمانی این حوزه را گسترش داد.
قرهپاپاق در پایان از متخصصان انکولوژی، رادیوتراپی و غدد خواست بیماران واجد شرایط را برای بررسی و دریافت درمانهای مرتبط به بخش یددرمانی معرفی کنند.
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