به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، این مطالعه که توسط موسسه تحقیقات کودکان مرداک استرالیا انجام شد، بافتهای دریچه قلب کشتشده در آزمایشگاه را تولید کرده است که شباهت زیادی به بافتهای بدن انسان دارند.
این یافتهها، بینشهای جدیدی در مورد چگونگی رشد، بلوغ و آسیب دیدن دریچههای قلب انسان ارائه میدهد.
«هالی ووگز»، سرپرست تیم در گروه بازسازی قلب، گفت: «این پیشرفت میتواند به تسریع رویکردهای احیاکننده برای ترمیم دریچههای قلب آسیبدیده در کودکان و بزرگسالان کمک کند.»
بیماری دریچه قلب حدود ۲۸ میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند ناشی از ناهنجاریهای رشدی، عفونت یا دژنراسیون مرتبط با سن باشد. در حال حاضر، هیچ درمانی وجود ندارد که بتواند آسیب دریچه را معکوس کند، و بسیاری از بیماران به جراحی تعویض دریچه متکی هستند که محدودیتهای قابل توجهی دارد.
محققان همچنین نشان دادند که این پلتفرم میتواند بیماری التهابی دریچه، یک پیشساز زمینهای برای بیماری روماتیسمی قلب (RHD) را مدلسازی کند، که تا حد زیادی قابل پیشگیری است.
ووگز گفت: «هنگامی که در معرض پروتئینهای التهابی مرتبط با RHD که در مطالعات قبلی کشف شده بودند قرار گرفتیم، متوجه شدیم که بافتهای سلولهای بنیادی مهندسی شده سفتتر شده و نشانگرهای زیستی سازگار با دریچههای بیمار انسان را نشان دادند.»
به گفنه محققان، این فناوری در نهایت میتواند از توسعه دریچههای جایگزین مشتق از سلولهای بنیادی که رشد میکنند و با بیماران سازگار میشوند، پشتیبانی کند.
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