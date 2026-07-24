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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری ناسالم است

کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری ناسالم است

شهرکرد-مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری از وضعیت ناسالم کیفیت هوا در سه شهر استان خبر داد.

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، کیفیت هوای شهرهای شهرکرد، بروجن و لردگان در ساعت ۶:۱۵ صبح امروز (۲ مرداد ۱۴۰۵) در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.

وی افزود: شاخص کیفیت هوا در این ساعات در شهرکرد ۱۰۹، بروجن ۱۱۶ و لردگان ۱۱۴ ثبت شده است. با توجه به اینکه حد استاندارد شاخص کیفیت هوا عدد ۱۰۰ است، این وضعیت نیازمند توجه جدی شهروندان است.

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: از گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی درخواست می‌شود از حضور غیرضروری و فعالیت طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند تا از بروز مشکلات تنفسی و قلبی جلوگیری شود.

کد مطلب 6897390

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