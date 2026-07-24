ثبت ۵۲ هزار تردد اربعینی در مرز مهران طی امروز

علی کوخایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای اخیر، اظهار داشت: از ساعت صفر بامداد تا ساعت ۹ صبح امروز نیز بیش از ۵۲ هزار زائر از این مرز تردد کرده‌اند که نشان از اوج گرفتن موج سفرهای اربعینی دارد.

وی با بیان اینکه ۴۶ هزار نفر از این تعداد مربوط به خروج زائران از کشور بوده است، افزود: این آمار، حکایت از انتخاب گسترده زائران برای تردد از مرز مهران دارد و با توجه به نزدیکی به روزهای پایانی اربعین، پیش‌بینی می‌شود که شمار زائران در روزهای آینده با رشد بیشتری همراه باشد.

مدیر پایانه مرزی مهران با تأکید بر اینکه تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت این حجم از تردد و ارائه خدمات مطلوب به زائران اندیشیده شده، تصریح کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و خدماتی، فرآیند خروج زائران به صورت روان و بدون هیچ‌گونه مشکل خاصی در حال انجام است و زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مراحل خروج از کشور را پشت سر می‌گذارند.

وی در پایان با اشاره به استقرار نیروهای امدادی و خدماتی در نقاط مختلف مرز، خاطرنشان کرد: خدمات‌رسانی به زائران به صورت شبانه‌روزی ادامه دارد و تمامی دستگاه‌های مسئول با آمادگی کامل، در کنار زائران هستند تا سفری ایمن و همراه با آرامش را برای آنان فراهم آورند.