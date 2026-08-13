به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله جعفر سبحانی در دیدار رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین که در دفتر این مرجع تقلید در قم انجام شد، اظهار کرد: بسیج مجموعهای در نظام است که در مواقع مختلف به ماموریت فراخوانده میشود.
وی اضافه کرد: بسیج در موارد مختلف امداد مردم را به داد انقلاب میرساند؛ بنابراین باید بسیجیان را به گونهای تربیت کرد که دارای کمالات متنوعی باشند؛ مثلا از نظر معلومات دینی در سطح بالا باشند تا در مواقعی که مشکلات دینی به وجود میآید، جوانان را هدایت کنند؛ بسیجیان باید برای کارهای مختلف آماده باشند.
مرجع تقلید شیعیان گفت: بسیج واحدی است که خداوند منان آن را لطف کرده و اعضای آن در خدمت مردم و انقلاب هستند.
قم- مرجع تقلید شیعیان گفت: بسیج یک واحدی هست که خداوند منان لطف کرده که اینها در خدمت مردم و انقلاب هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله جعفر سبحانی در دیدار رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین که در دفتر این مرجع تقلید در قم انجام شد، اظهار کرد: بسیج مجموعهای در نظام است که در مواقع مختلف به ماموریت فراخوانده میشود.
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