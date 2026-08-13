علی رمضانی، مدیرعامل باغ کتاب تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، از طراحی رویدادهای بزرگ‌مقیاس در این مجموعه خبر داد و گفت: دوستان ما در حال طراحی برنامه‌ای هستند که دست‌کم در هر فصل یا هر دو فصل یک‌بار، یک رویداد بزرگ‌مقیاس در باغ کتاب برگزار شود؛ این برنامه‌ها جدا از رویدادهای خردی است که به‌صورت مستمر در مجموعه برگزار می‌شود؛ از اجتماعات شاعران و جلسات شعرخوانی و کتاب‌خوانی گرفته تا نمایشگاه‌های موضوعی.

وی افزود: در آینده نزدیک نیز باغ کتاب در همکاری با چند دستگاه دیگر، در نمایشگاهی با موضوع تاریخ معاصر حضور و نقش‌آفرینی خواهد کرد.

رمضانی با اشاره به یکی از برنامه‌های طراحی‌شده برای نیمه دوم شهریورماه اظهار کرد: این رویداد با عنوان «پیشامدرسه» و با هدف استقبال از آغاز سال تحصیلی، مدرسه و دانشگاه طراحی شده است و قرار است بر موضوعاتی مانند علم‌آموزی، علم و فناوری و پیشرفت‌های کشور تأکید کند؛ موضوعاتی که امروز بیش از گذشته به آن‌ها نیاز داریم.

مدیرعامل باغ کتاب تهران ادامه داد: فعالان حوزه آموزش‌وپرورش، فعالان نشر آموزشی، معلمان، اولیا، دانش‌آموزان و نوجوانان تلاش می‌کنند در این رویداد محملی برای گفت‌وگو، تبادل تجربه و طرح مسائل جدید این حوزه داشته باشند.

وی درباره ایده شکل‌گیری این رویداد گفت: ما فکر می‌کنیم از تقاطع ظرفیت‌های باغ کتاب، از جمله باغ‌های علم کودک و نوجوان، با نیازهای امروز کشور می‌توان یک رویداد خلق کرد. وقتی مخاطب در باغ علم با یک آزمایش یا دستگاه مواجه می‌شود، ممکن است به یاد بیاورد که همین موضوع را در مدرسه یا کتاب درسی خوانده است، اما حالا برای نخستین‌بار کاربرد آن را به‌صورت عینی تجربه می‌کند. این همان بخشی است که شاید در نظام آموزشی کمتر به آن پرداخته شده باشد.

رمضانی افزود: از سوی دیگر، در جامعه با پرسش‌هایی مانند «چرا باید به مدرسه بروم؟»، «چرا باید دانشگاه بروم؟» و «علم به چه درد می‌خورد؟» مواجه هستیم. تصور ما این است که با پیوند دادن این دو ظرفیت و مسئله، می‌توان رویدادی ایجاد کرد که یک گام کشور را از این پرسش ذهنی جلوتر ببرد و ضرورت علم‌آموزی را به شکلی عینی‌تر نشان دهد.

وی با اشاره به تجربه رویدادهای فرهنگی باغ کتاب گفت: همان‌طور که در اردیبهشت‌ماه کتاب تلاش شد نشان داده شود که حتی در شرایط جنگی و ناپایدار نیز می‌توان با استفاده از ظرفیت فرهنگ به تاب‌آوری اجتماعی کمک کرد و قاب‌های دیگری از جنب‌وجوش، نشاط و فعالیت ایرانی را به نمایش گذاشت، در اینجا نیز فکر می‌کنیم تقاطع ظرفیت‌های موجود یا قابل خلق در باغ کتاب با نیازهای کشور می‌تواند به رویدادآفرینی و حرکت‌آفرینی منجر شود.

مدیرعامل باغ کتاب تهران درباره زمان برگزاری این رویداد نیز گفت: این برنامه برای نیمه دوم شهریورماه در نظر گرفته شده است و همکاران ما در حال بررسی زمان دقیق برگزاری هستند و پس از نهایی شدن، تاریخ آن اعلام خواهد شد.