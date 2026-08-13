به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین که در قم انجام شد، با بیان اینکه بسیج دارای ظرفیتی بسیار عظیم است، اظهار کرد: وقتی رهبر شهید ما و امام بزرگوار خود را بسیجی حساب می‌کردند، معلوم می‌شود که جایگاه بسیج در رهبری دینی ما متفاوت است و مراجع تقلید که خود قداست معنوی و جایگاه خاصی دارند از عنوان بسیجی برای خود استفاده می‌کردند.



وی اضافه کرد: بنابراین اگر این تعبیر را هم من مطرح کنم تعبیر گزافی نیست که بسیجی یعنی کسی که اقدام به‌هنگام انجام می‌دهد و در جایگاهی که لازم است ورود پیدا می‌کند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: کسی با فتوای خودش یک حرکت بسیجی را انجام می‌دهد، کسانی دیگر هم با قلم، خطابه دلنشین و دفاع از انقلاب در سایر سنگرها به وظیفه بسیجی خود عمل می‌کند.



وی افزود: علاوه بر همه این‌ها ما بسیجی را خلاصه در پوشیدن یک لباس مخصوص نمی‌دانیم، بلکه همه شخصیت‌ها و نخبگان جامعه ما حقیقتا بسیجی هستند، پیشرفتی که امروز ایران پیدا کرده و به اعتراف دوست و دشمن به عنوان قدرت چهارم دنیا معرفی می‌شود اگر درست ریشه‌یابی کنیم حرکت‌های جهادی‌گونه و بسیجی است که کشور را به این جایگاه رسانده است.



آیت‌الله حسینی بوشهری گفت: پزشکان، متخصصان و همه اقشار باید زیر پرچم بسیج جمع شوند چراکه این نشانه اقتدار جمهوری اسلامی است.



وی تصریح کرد: زمانی دستگاه دیپلماسی موفق خواهد شد که میدان و خیابان پشتیبان دستگاه دیپلماسی باشد و این دستگاه بتواند ارادت میدان و خیابان را به رخ دشمن بکشد.



امام جمعه قم اظهار کرد: مردم ما در صحنه و میدان هستند و اعلام می‌کنند که اگر چند سال هم طول بکشد بازهم کنار نمی‌روند و جا دارد از همه کسانی که احساس تکلیف و جهاد تبیین کردند از جمله روحانیون، مداحان و بسیج که در این اجتماعات نقش کلیدی داشتند تشکر کنم.



وی مطرح کرد: باید تبیین کنیم و فراخوان دهیم تا مردم بیش از پیش حضور پیدا کنند و ما شاهد حرکتی از نو باشیم و تا روزی که رهبری مصلحت بدانند مردم هم در خیابان‌ها خواهند ماند.