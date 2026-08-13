جانباز سرافراز ۷۰ درصد ایلامی«علی عیسی نژاد» به فیض شهادت نائل آمد

به گزارش خبرنگار مهر، جانباز سرافراز ۷۰ درصد دفاع مقدس، علی عیسی نژاد پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از جراحات دوران دفاع مقدس، به یاران شهید خود پیوست و به فیض شهادت نائل آمد.

پیام تسلیت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام به مناسبت شهادت جانباز سرافراز، علی عیسی نژاد

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل‌الله أمواتا بل أحیاءٌ عند ربهم یرزقون»

شهادت جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس، شهید والامقام علی عیسی نژاد که پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت به یاران شهید خود پیوست، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

بی‌تردید پایداری و صبوری این جانباز عزیز، نماد بارز ایثار، مقاومت و عشق به میهن و ولایت بود و شهادت ایشان برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات مردم شهیدپرور استان ایلام است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والا مقام، شهادت این عزیز سفرکرده را به محضر خانواده معظم و صبور ایشان، همرزمان گرانقدر و عموم مردم شریف استان ایلام تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای روح مطهرش علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت دارم.

رحمت و رضوان الهی نثار روح بلندش باد.