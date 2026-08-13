به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی صبح پنجشنبه در جریان بازدید از محل نگهداری و ساماندهی سگ‌های بلاصاحب سنندج، اظهار کرد: بررسی وضعیت مرکز نگهداری، امکانات موجود، شرایط بهداشتی و نحوه مراقبت از سگ‌های بلاصاحب از جمله محورهای این بازدید بود.

وی افزود: مدیریت جمعیت سگ‌های بلاصاحب نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است و نمی‌توان این موضوع را به صورت مقطعی و جدا از سایر دستگاه‌های مسئول مدیریت کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به ضرورت توجه به سلامت عمومی در کنار الزامات زیست‌محیطی، بیان کرد: تصمیمات مربوط به کنترل و ساماندهی جمعیت سگ‌های بلاصاحب باید بر پایه مطالعات کارشناسی، اصول علمی و دستورالعمل‌های قانونی اتخاذ شود.

زندی ادامه داد: در کنار مدیریت جمعیت، باید شرایط مراکز نگهداری نیز به گونه‌ای باشد که الزامات بهداشتی و زیست‌محیطی در آنها رعایت شده و اصول مربوط به رفاه حیوانات مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید با استمرار اقدامات و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، زمینه اجرای برنامه‌ای منسجم برای ساماندهی سگ‌های بلاصاحب در سنندج را فراهم کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان تصریح کرد: هدف از ساماندهی، کاهش پیامدهای اجتماعی، بهداشتی و زیست‌محیطی ناشی از افزایش جمعیت سگ‌های بلاصاحب و در عین حال رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط به نگهداری این حیوانات است.

زندی همچنین بر ضرورت بهبود زیرساخت‌های محل نگهداری سگ‌های بلاصاحب تأکید کرد و گفت: وضعیت موجود باید به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد و نقاط ضعف مرکز با همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شود.

در ادامه این بازدید، شهردار سنندج گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای جمع‌آوری، انتقال و نگهداری سگ‌های بلاصاحب ارائه کرد و حاضران را در جریان نحوه فعالیت مرکز و برنامه‌های در دست اقدام شهرداری برای مدیریت و ساماندهی جمعیت سگ‌های بلاصاحب قرار داد.

انور رشیدی همچنین بر تداوم اقدامات شهرداری و همکاری با سایر دستگاه‌های متولی برای بهبود روند ساماندهی سگ‌های بلاصاحب در سنندج تأکید کرد.